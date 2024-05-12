母親節逢國際護師節 鍾佳濱變快遞員傳思念、送咖啡

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）今天是母親節，立委鍾佳濱化身快遞員，代替北漂未能返鄉子女傳遞思念之情；又恰逢國際護師節，鍾佳濱與團隊前往屏東各大醫院，以1杯咖啡的心意向護理師致敬。

鍾佳濱指出，母親節是家庭重要節日，而今年首度跨區合作，透過新北市議員戴瑋姍的臉書（Facebook）發起活動，吸引不少北漂屏東子弟留言，透過平台傳遞要給媽媽祝福話語。

鍾佳濱表示，新北市有不少旅北朋友，每逢過節不一定排得出時間回家同慶，而此次他化身宅急便快遞員，替子女回家探望至親，也當場通上電話，媽媽們都相當感動。

接連跑了麟洛鄉、內埔鄉與鹽埔鄉等地區，鍾佳濱說，雖然準備了屏東在地優質的農產加工品送禮，但其實最好的禮物就是有空要回家看看媽媽和家人。

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母親節與國際護師節恰巧同天，鍾佳濱辦公室今天發布新聞稿指出，也與屏東咖啡業者合作，前往屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、屏東基督教醫院、寶建醫院及國仁醫院送出200多杯咖啡，感念護理師辛勞，也為一線工作人員加油、打氣。

鍾佳濱強調，人出生的那刻，第一眼看到的人除了是媽媽外，最可能就是看到護理師，甚至闔眼之前，看到的也可能護理師，而節日是一年1次，但關心應是日常，更應捍衛護理師工作環境。（編輯：陳仁華）1130512