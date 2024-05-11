數位部3面向強化管理 避免第三方支付淪詐騙工具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）數位經濟時代來臨，第三方支付日益普遍，政府除扶植產業發展，亦持續完善相關法制規範，達到防詐、打詐效果。數位部今天發布新聞稿指出，正從3面向強化管理，避免第三方支付服務業被利用作為詐騙工具。

數位部從3面向強化管理，在業務經營面，多次邀請檢警調與業者共同開會商議防堵詐騙對策，並於112年7月啟動第三方支付服務業能量登錄制度，要求申請業者提出洗錢防制及法遵聲明書，才能登錄，並審查人力配置與素質、實績、執行管理能力、財務狀況等項目。

數位部說明，如果沒有先完成能量登錄的第三方支付業者，銀行受理其開戶時，就不會受理；若是銀行現有客戶，未申請能量登錄的業者，銀行會視為高風險，不提供虛擬帳戶服務。

截至5月11日止，送件申請登錄業者總計82家，通過審查業者計53家，廢止登錄1家，審查後尚待補件業者計16家，未通過業者計9家；尚在資格審查中業者有3家。

數位部表示，第三方支付的登錄制度已屬類特許制度，基於洗錢防制目的管理，更進一步於洗錢防制法修正草案第6條增訂相關內容，修正草案已於113年5月9日經行政院通過，正函送立法院審查中。

法遵方面，數位部表示，為強化第三方支付業者落實防制洗錢及打擊資恐辦法規定，已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」及範本，協助業者進行法遵作業以及落實客戶身分確認（KYC；Know Your Customer）。

數位部指出，要求業者落實審查客戶網站（URL）的義務，以降低第三方支付服務業被利用於博弈洗錢、詐欺等不法犯罪工具，也將研發相關網頁偵測工具，讓業者可對賣方客戶進行網頁定期偵測異常情形，防範業者於申請第三方支付服務後，偷偷轉型為博弈平台或販賣特殊商品。

行政協助方面，數位部建置第三方支付數位聯防平台，協助檢警便捷偵查作為。

數位部指出，目前檢警調單位對受詐民眾第一時間提供的虛擬帳號，無法直接得知所屬第三方支付服務業業者，須先請銀行查詢，再由銀行回報所屬業者後，檢警單位再通知第三方支付業者，對於受詐款項進行流向回報及圈存；由於耗時較長，查詢期間，可能受詐款項已遭犯罪集團提領，導致款項無法追回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數位部表示，已建置「第三方支付服務業虛擬帳號查詢平台」，彙整能量登錄公告業者虛擬帳號銀行代碼、識別碼、主要聯絡人、電話、傳真及Email等，建立第三方支付業者與檢警調快速溝通管道，可協助檢警調單位更快速查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。

數位部最後指出，第三方支付產業是新興商業模式，希望促進產業發展的同時，也能建立安全、可信賴的第三方支付服務產業生態，將持續與第三方支付產業合作，共同打擊詐騙，並定期檢視相關法規政策，必要時將進行滾動式修正及調整。（編輯：林興盟）1130511