微型電動二輪車領牌寬限期剩半年 南投熱點攔查宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真南投12日電）微型電動二輪車領牌寬限期至11月30日，截至4月底，南投縣已有5000餘輛微電車領牌；近日監理站將配合警方在熱點針對尚未領牌車輛攔查宣導，呼籲民眾盡速領牌。

公路局台中區監理所南投監理站發布新聞稿指出，民國111年11月30日至今年11月30日為2年領牌寬限期；若逾期未領牌，將依道路交通管理處罰條例第77-1條處新台幣1200至3600元罰鍰，為避免屆時領牌塞車，請車主盡早申請領牌。

南投監理站長黃永松表示，至4月底，南投縣已有5000餘輛微電車領牌，但目前仍有部分車輛尚未領牌，監理站將配合警方於微電車出沒熱點及時段加強攔查宣導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南投監理站指出，辦理微電車領牌時，須準備國民身分證或僑民居留證正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件，至各公路監理機關進行微電車實車查核，合格後核發牌照。

南投監理站呼籲，微電車須滿14歲才可騎乘，騎乘時須戴合格安全帽，時速不可超過25公里且後座不可載人，不可酒駕。（編輯：陳仁華）1130512