鎖定台灣旅遊市場 郵輪行程服務出招搶客

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（中央社記者余曉涵台北12日電）鎖定台灣旅客出遊潮，不少全新郵輪來台搶客，像是挪威郵輪奮進號除了傳統國外航程外，今年也布局澎湖花火節；名勝世界壹號郵輪則在基隆、高雄雙港啟航。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，台灣出境旅客恢復9成以上，根據交通部觀光署統計，去年1月到12月台灣旅客出境人數高達1179萬5834人次。

除了傳統的搭飛機出遊外，台灣的郵輪消費市場也非常可觀，疫情趨緩後，不少新品牌郵輪積極來台。

像是首次來台的挪威郵輪奮進號，6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次，除了傳統的海外行程外，鎖定澎湖花火節商機，也推出澎湖航次。雄獅旅遊指出，郵輪旅遊因價格與去年相比漲幅不大，成為不少親子客群的熱門選擇。

名勝世界郵輪也以基隆及高雄為雙母港，規劃日本九州、沖繩等7個航點，並主打說中文服務人員比例業界最高，在義大利設計主題空間中，船上所到之處都有中文標示等，要爭取台灣旅客。

除了從台灣出發的郵輪積極布局外，國外郵輪也鎖定台灣郵輪市場。皇家加勒比集團旗下的名人郵輪今年首度派出旗下的頂級系列名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發。

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名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示，根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加的旅客人數約2337人次，加上台灣市場8月起將有4家航空直飛西雅圖，每週提供25個航班選擇，加上台灣護照入境美國的免簽優勢，顯示從提供西雅圖出發赴阿拉斯加航程極具潛力。

旅遊業者AsiaYo指出，台灣在2019年疫情前是亞洲第2大郵輪市場，去年投入郵輪市場銷售後，今年業績成長了300%，可看出郵輪旅遊市場潛力無窮。（編輯：管中維）1130512