五一陸客赴港人數減 中國媒體：香港吸引力下降

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（中央社台北12日電）香港曾是陸客出境旅遊熱門地點，但今年中國「五一」5天長假，赴港陸客人數不如預期，其中五一單日僅有18.1萬人，較疫情前2019年五一的28.7萬人大減37%。中國媒體直指，香港旅遊業復甦步伐不如預期，吸引力在下降。

上觀新聞報導，根據統計，今年5月1至5日中國「五一」長假期間，赴港陸客人數為76.6萬人，低於港府先前預估的80萬人。

報導指出，不少中國民眾的境外旅遊就是從香港開始的。維多利亞港、銅鑼灣、迪士尼樂園、油麻地警署、海洋公園、太平山頂成為幾代人的記憶。

報導說，「情懷不能一直當飯吃」。雖然今年「五一」期間香港陰雨連連，一定程度上影響了陸客訪港興致。但不爭的事實是香港旅遊業復甦步伐不如預期，作為曾經是中國民眾境外旅遊的熱門城市，香港的吸引力在下降。

報導提到，一名「95後」（1995至1999年出生者）的上海男孩李岩今年初去了一次香港。他坦言，對他這樣的中國青年而言，香港很難成為境外旅遊的首選地。像是「維港邊上的摩天大樓沒什麼吸引力」，且香港旅遊體驗不佳，同等價位的住宿與餐飲，舒適度相對不高，而香港基層服務從業者的態度「實在是一言難盡」。

李岩指出，今年前往的朋友中，出差、辦事者居多，真正純旅遊者「幾乎沒有」。

報導指出，2023年中國「五一」長假，大量陸客一度重新湧入香港。但當時就有分析認為，這種熱鬧很大程度在於境外航線還沒完全恢復，而香港與中國海陸空通行暢通。進入今年，連接中國與境外的航班正在恢復，機票價格下降，越來越多國家對中國居民入境免簽，出境旅遊的選擇空間日益擴大。

還有香港民眾直指，現在訪港的陸客不僅數量少了，且消費也少了，呈現「丁財兩不旺」。港媒直指，以今年「五一」長假為例，平均每名遊客花費不到港幣3000元（約新台幣1.25萬元）。加上港幣匯率走高，到香港購物的C/P值打了不少折扣，但旅遊成本卻迅速上升。

李岩對此表示，香港不是不努力，在中國大陸大量宣傳，又在送優惠券、免費機票，還舉行煙火表演，但陸客對旅遊的需求正在變化。中國年輕人對過去「上車睡覺、下車拍照」的趕場旅遊模式越來越沒興趣，更多人傾向「沉浸式深度遊」，把一個地方的歷史、文化、人文感悟得更通透。

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西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，「香港旅遊要讓內地（中國大陸）遊客深度接觸」，香港不能只賣高價包包，因為包包的附加值不高。這種深度接觸不僅能帶動消費，也能讓更多人了解香港，對體現香港價值有增無減。

報導指出，中國大陸有14億人口，仍有很多人未曾到訪香港，具有龐大的潛在市場。同時，香港要保持旅遊競爭力，最終還是要自己走出一條「有特色的道路」。（編輯：邱國強/周慧盈）1130512