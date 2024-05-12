好繪芽獎入選作「穿穿的地洞」出版 描繪保育及親情

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市立圖書館第二屆好繪芽獎入選作品「穿穿的地洞」，描繪生態保育、母子親情，今天在高市圖辦理新書分享會，讓前來現場的親子讀者彷彿化身繪本中的穿山甲母子，在溫馨共讀中探索世界。

第二屆好繪芽獎入選作品、出身高雄的在地繪本作家鄭潔文最新力作「穿穿的地洞」正於高雄市立圖書館展出中，並於今天母親節在高市圖辦理新書分享會。

高市圖代理館長林奕成說，第二屆好繪芽獎已累積出版第4本繪本，作者鄭潔文長期關注生態，這次新書在當初好繪芽獎評選時便被評審稱讚故事完整性高且細緻描繪母子間的情感，更帶出台灣原生保育議題，是相當傑出的原創繪本。

林奕成表示，能讓高雄作家的創作透過「好繪芽繪本人才扶植計劃」於台灣深耕，別具意義，高市圖也將購入近百本「穿穿的地洞」作為館藏，支持在地繪本作家，讓更多讀者可以到各圖書分館看見自高雄發芽的溫暖故事。

鄭潔文表示，「穿穿的地洞」除了啟發孩子對於生態保育的敏銳度，也試圖讓孩子擁有探索生活的好奇心。除了透過生態教育讓孩子懂得同理他人，更希望透過父母及長輩的陪伴，讓孩子在愛裡成長，懂得自愛也學會尊重其他生命。

社團法人台灣野灣野生動物保育協會秘書長綦孟柔表示，透過繪本的傳達，能進一步拓展孩子在生態保育上的視野，嘗試思考什麼樣的行為會對生態有所幫助。

穿山甲曾是台灣瀕危的保育類動物，經過許多年與許多人的努力，現今台灣已是全世界保育穿山甲成果最豐碩的地方，在全台各地都有機會見到蹤跡。鄭潔文透過繪本形式，將大量的研究資料轉化為圖像，讓讀者有機會一窺牠們的生活。

此外，一併在高市圖展出的還有同為台灣保育動物的台灣黑熊「晚安，小熊」的繪本原畫，透過柔軟細膩的筆觸呈現保育類動物的生活。

高市圖表示，即日起至6月2日，「穿穿的地洞」與「晚安，小熊」繪本原畫展於高市圖總館3樓展出，歡迎民眾一探精彩繪本，讓發跡於高雄的圖像故事推廣到全台，讓更多台灣原創繪本萌芽茁壯。（編輯：黃世雅）1130512