山田涼介連線台粉絲互動 推被薦大巨蛋開唱笑比讚

（中央社記者王心妤台北11日電）日本男團Hey! Say! JUMP成員山田涼介主演電影Silent Love今天在台灣特映，連線台灣粉絲互動。山田涼介透露上次來台有到九份觀光，被推薦到大巨蛋開唱，他也比讚回應。

山田涼介跟女星濱邊美波主演日本戀愛電影Silent Love將於6月21日全台上映，這次特映會有超過千名粉絲申請現場門票，而他9日剛度過31歲生日，現場粉絲舉牌為他慶生，讓他又驚又喜。

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山田涼介接受台灣媒體視訊訪問表示，上次跟著團隊到台北小巨蛋開唱時，有趁空到九份觀光，而還沒去過的夜市也想找機會試試，更主動詢問台灣媒體推薦哪裡，聽到「台北大巨蛋開唱」後，他也點頭比出讚的手勢。

山田涼介在Silent Love的角色無法說話，他格外注意表情和眼神的表現。被問到若必須被剝奪五感的其中一感，他會如何選擇，山田涼介選擇放棄「味覺」，他表示，「視覺與聽覺在跟人互動時，是不可或缺的，也是工作上無法失去的重要感受，但如果是味覺消失，只有自己會困擾，所以比較沒關係。」（編輯：陳政偉）1130511