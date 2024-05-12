中國私募基金瑞豐達爆雷 管理227億元涉多項違規

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（中央社台北12日電）管理規模上看人民幣50億元（約新台幣227億元）的中國瑞豐達資產管理公司發生爆雷，旗下理財產品無法兌付，上海辦公室人去樓空。中國證監會為此立案調查，發現公司涉嫌多項違法違規。

綜合中國媒體報導，近日浙江瑞豐達私募基金公司負責人「跑路」消息在中國網路上發酵，5月10日，瑞豐達上海辦事處關閉。5月11日深夜，中國證監會公開表態高度重視，迅速行動展開核查，目前顯示瑞豐達涉嫌多項違法違規，證監會決定對其立案調查，依法從嚴處理。

部分投資者表示，他們購買的瑞豐達基金產品，金額在300萬元到3000萬元不等，大多透過銷售或者代理購買，目前均已無法贖回。

據私募基金排名資料，瑞豐達發行約70檔產品，管理規模在20億元至50億元，成立以來累計收益87.04%，旗下一檔名為「瑞豐達時瑞一號」的產品，成立2年多以來收益更高達795.43%，業績好到不尋常。

媒體則報導，瑞豐達危機爆發恐早有預兆。

首先，基金利潤雖然出眾，但訊息披露有缺失。其中「瑞豐達瑞星二號」，出現超過35個交易日未披露凈值的情況，業界人士表示，這種長期未披露凈值的私募產品並不常見。

此外，4月中旬，大股東海南智慧城市控股集團發生股權變動，而接手的上海榮戚貿易有限公司，也在過去一週股權變更，原來的兩名股東同步退出。

瑞豐達陷入兌付危機的消息，將擾動中國私募基金甚至是整個資管行業。（編輯：唐佩君/邱國強）1130512