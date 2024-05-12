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斗六市棋牌社假休閒真賭博 8人聚賭遭逮送辦

2024/5/12 13:31（5/12 13:56 更新）
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雲林縣警察局斗六分局月初接獲民眾檢舉，棋牌社掛羊頭賣狗肉，涉嫌非法賭博；警方前往查緝，當場查獲負責人及賭客等共8人。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年5月12日
雲林縣警察局斗六分局月初接獲民眾檢舉，棋牌社掛羊頭賣狗肉，涉嫌非法賭博；警方前往查緝，當場查獲負責人及賭客等共8人。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年5月12日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣警察局斗六分局月初接獲民眾檢舉，棋牌社掛羊頭賣狗肉，涉嫌非法賭博；警方成立專案小組調查，當場查獲負責人及賭客共8人，全案依賭博罪嫌移送法辦。

斗六分局副分局長林清豐今天表示，斗六市某些棋牌社、麻將館、撲克及體育桌遊等店家，表面上為休閒娛樂場所，實則涉嫌非法賭博，分局接獲民眾檢舉，立即組成專案小組調查。

專案小組本月初前往某棋牌社查緝時，當場查獲現場負責人及賭客等共8人，並查扣不法所得新台幣3萬多元、籌碼及麻將賭具等相關證物。

林清豐指出，此賭場在網路上公開發布各種宣傳，吸引賭客上門光顧，當警方持搜索票前往查緝時，當場查獲有賭客正在聚賭行為，全案依賭博罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

斗六分局長黃念生表示，警方今年度已查獲以棋牌社、麻將館、體育桌遊等為掩護經營的賭場共4件，合計查獲賭客23人、不法所得逾8萬元，將持續加強掃蕩轄內職業賭場。

斗六分局強調，任何以桌遊、麻將館等合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉方式變相從事賭博行為皆屬違法，警方絕對嚴加取締，並報請雲林縣府裁處，呼籲相關業者切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1130512

#黃念生
#雲林縣斗六警分局
#雲林縣警察局斗六分局
黃念生
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