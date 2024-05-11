謝銘祐2秒答應接演就職國宴 用音樂向外賓介紹台灣

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（中央社記者王心妤台北11日電）金曲歌王謝銘祐將在第16屆總統、副總統就職國宴演出，他今天在總統府大禮堂演出「戀戀大員」等歌曲。他表示，收到就職國宴演出時2秒鐘就答應，選唱曲目也想跟外賓介紹台灣。

謝銘祐將於5月20日就職國宴上演出「戀戀大員」、「下晡的華爾滋」、「行」等歌曲，今天在總統府開放民眾參觀時演唱。

謝銘祐演出前接受媒體訪問表示，能在國宴上演出很開心，「這是國家級的活動，可以參加一個開始，是很光榮的事。」他透露，收到邀請不到2秒就答應，演出全部由台語演唱。

謝銘祐長期在台南安平耕耘，加上總統當選人賴清德曾任台南市長，選唱的歌曲也以台南調子為主。謝銘祐指出，演出曲目選擇「戀戀大員」是考慮「大員」是安平的古地名，也是台灣名稱的由來，希望藉音樂向外賓介紹台灣，「安平400年前是國際村，安平也找得到美國人、荷蘭人、葡萄人、西班牙人（的生活印記），它原本就是各方匯聚的地方，我特別選擇這樣的主題來唱，有它的意義。」（編輯：李亨山）1130511