文化平權巡演「庄頭劇場」基隆登場 3萬人同歡

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）文化部舉辦「文化平權巡演－庄頭劇場」在基隆國門廣場登場，今天下午起6組團隊輪番上陣，晚間國立台灣交響樂團帶來「影．響台灣」台灣電影星空音樂會，吸引3萬人同歡。

台灣電影星空音樂會今天晚間在內政部長林右昌、文化部政務次長王時思、基隆市長謝國樑、立法委員林沛祥及王正旭、基隆市議會議長童子瑋共同敲鑼下，宣布今年10場次「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」從基隆啟航，將於5月至6月及10月至11月接連登場。

王時思表示，「電影是共同的國民記憶」，今年的庄頭劇場首場來到基隆，以電影音樂會的形式，透過大家熟悉的電影、音樂，帶著每個人走進各自的回憶中，也藉由一起觀賞的夜晚，讓大家的記憶可以相連在一起，邀請大家帶著今天的悸動，繼續以「追星」的心情，參加接下來9場的庄頭劇場。

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謝國樑表示，基隆市政府絕對支持文化平權活動，也感謝文化部將如此澎湃、高水準的交響樂帶到基隆演出，期待未來有更多合作機會，也希望中央可以持續關注並支持基隆的人文藝術特色。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠指出，「影．響台灣」台灣電影星空音樂會，選擇1959年到現在，橫跨60年的電影，從電影「戲夢人生」的主題曲「港邊惜別」、電影「戀戀風塵」的主題曲「平溪線的小火車」，到電影「那些年，我們一起追的女孩」的主題曲「那些年」，在范逸臣、戴愛玲、楊大正同台飆歌獻唱下，將不同年代的電影、不同年代記憶中的歌曲，再次帶給所有民眾。（編輯：陳政偉）1130511