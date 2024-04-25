台北時裝週AW24 運動員更衣室搬秀場

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（中央社記者王寶兒台北25日電）如同將運動員更衣室搬到伸展台，台北時裝週AW24開幕秀今晚登場，呼應今年巴黎奧運盛事，特以「文化奧運」為主題，邀運動員走秀及出席，開場上演運動員沐浴更衣後變裝模樣。

文化部政務次長王時思穿著奧運進場服搭配牛仔褲、球鞋現身，她表示，希望以此次主題為台灣奧運選手加油，同時讓更多人看見運動、時尚離生活並不遙遠，以她的穿著為例，不管在日常生活或是運動時，都能得到時尚樂趣。

台北時裝週AW24開幕秀以運動員更衣作為開場，以「更衣」象徵轉換身分、準備登場，並以奧運新進4個比賽項目「攀岩、衝浪、滑板、霹靂舞」為靈感，由6組台灣時尚品牌設計師與合作紡織業者完成72套服飾。

包含C JEAN設計師簡君嫄x福懋興業股份有限公司、JAMIE WEI HUANG設計師黃薇x宏遠興業股份有限公司、JUST IN XX設計師周裕穎x旭寬企業股份有限公司、PCES設計師暢芷荺與李玉琪x集盛實業股份有限公司與佳紡國際貿易有限公司、STORY WEAR設計師陳冠百x力鵬企業股份有限公司及SYZYGY設計師高元龍x遠東新世紀股份有限公司。

藍心湄、周曉涵、胡宇威、江宏傑等藝人出席觀秀，力挺年度時尚盛事。同為運動員的江宏傑說，此次主題非常有趣，也會與大家一起支持準備出賽運動員。藍心湄穿著陳冠百的服裝力挺永續時尚，她分享，這套衣服完全不費電力，一針一線縫製而來，全世界只有1件，獨特也令人感動。

值得一提的是，國立歷史博物館明晚將推出歷史訂製服大秀L'Histoire et la Couture之夜，這也是首次開放民眾專場時尚大秀，邀請周裕穎以史博館典藏畫作為設計時裝元素。

王時思表示，個人服裝選擇是個人美學，如歷史面貌是人類社會集體形塑美學，歡迎大家前來欣賞服裝內所蘊藏的台灣藝術家美學IP，讓服裝美學、文化藝術更能走入生活。（編輯：管中維）1130425