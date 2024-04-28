台灣女紳士2 / 台灣紳裝匠人義無反顧 Dennise樂見社群助力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

旅居荷蘭的台灣女力Dennise高中開始接觸紳士服訂製，以women_in_tailoring在國際打響名號，並將對西服及手工藝的熱忱拓展到俱樂部，讓世界以另種角度看見這座島嶼。Dennise讚台灣的紳士裝社群、同好風格與匠人義無反顧的精神及市場大有可為，期待台灣的紳士服有更多能見度。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北28日電）紳士裝KOL Dennise讚台灣的紳士裝與相關業界匠人「有義無反顧的勇氣」，而台灣的紳士裝社群並不小、活動也積極，未來將在她所創的紳士裝俱樂部扮演要角。

2022年6月，Dennise與Ksenia Konovalova創辦The Sartorial Club（簡稱TSC），以紳士裝為出發點，定期在不同城市舉辦宴會及交流，逐漸探索服裝以外，跟工藝及傳承有關的美好事物。

這次藉著台灣紳士裝圈盛事Suit Walk的契機，Dennise把TSC的聚會首次辦在台北，並與台灣會員集思廣益，推出「從Suit Walk看台灣」系列，介紹這座島嶼的鞋、菸草等方面的成就，與兼容並蓄的人文風情。

Suit Walk最初是由一小群西裝愛好者組成的小集會，目標是將西裝融入台灣的日常生活，每年選一個週末號召愛好者穿上紳士服走上街頭「遊行」，而今年是第11屆，這麼多年來，自然形成更大也更積極的同好圈，而台灣的紳士裝社群對促成TSC降落台北至關重要。

Dennise接受中央社專訪時說，TSC還不夠熟悉亞洲的概念及市場成熟度，會有些錯誤的設想，若沒跟本土團隊合作就會錯更多，之前在其他城市也辦過聚會「但感覺有點歪掉」。

這次台灣的TSC晚宴及講座不只迅速額滿，還有會員特地從紐約、日本、香港等地飛來共襄盛舉，頭一天認識新朋友、交流紳士裝心得，第二天則分享亞洲裁縫風格流變與培養新生代等業界看法，讓Dennise直呼與台灣社群相見恨晚。

TSC的精神之一是工藝與傳統，談到台灣與歐洲在紳士裝技藝與敘事上的差異，Dennise說，兩者都在工藝有所追求，不過她認為，台灣匠人更「義無反顧」。

從市場分析來看也是如此，有更多預算及固定消費習慣的中年族群偏少，投身業界的人必須有史詩級悲壯的決心才能勇往直前。

「美好過後都有真實面」，Dennise直言這是許多品牌要面對的課題，例如皮鞋匠不知道該不該買皮料、裁縫不知道該不該進布本，但如果沒有東西給顧客看，又有誰會下單，「一定要選一條路，把那條路走成活路」，因此，台灣的匠人精神格外需要被嘉獎。

不過，Dennise並不覺得台灣的紳士裝不盛行。她指出，或許在日常中比較少見，但像Suit Walk這種日子就會把大家匯聚起來，從人潮來看，台灣紳士裝圈子一點都不小。

Dennise舉例，英國或義大利，大家上班時都得穿西裝，造就成衣西裝的蓬勃，而台灣較無這種環境，使男裝或紳士裝基本盤偏少，導致產品集中在中端或高端訂製。

Dennise說，每個地方的文化脈絡不同，這不是什麼大問題，「既然市場尺寸是這樣，那就從這個高度持續做就可以了」。而韓國、香港等地的訂製品牌都已跟歐洲有許多交流接觸，台灣的手藝人也更要著眼國際化。

Dennise說，TSC身為平台，為會員打開許多業界交流及參訪的道路，而廠商則藉此機會打知名度或強調本質；同理，台灣品牌要到國際上發光也不需要一開始就商業化，「要先讓人家知道你是誰、你在做什麼」。

Dennise指出，例如透過「從Suit Walk看台灣」專題，許多會員原本對台灣的菸草與威士忌等不太熟，但整系列讀完後，就會明白為何台灣能占有一席之地；有些會員對台灣的了解程度甚至比Dennise想像的還深，也是一大驚喜。

Dennise透露，台灣這個元素將來在TSC裡會有吃重的角色，除了有積極推廣與辦活動的同好社群，台灣會員也十分渴望與國際接軌，實際走訪工廠、手作坊等討論工藝和風格，這些都是要身處場域內才能體會的珍貴經驗，而藉由這樣雙向的交流才能開拓更多思維。

TSC強調包容與多元性，Dennise說，俱樂部就像一個格子，歡迎任何想交流的人，把自己的想法帶進來，無關資歷深淺或是社交帳號追蹤數，大家都平等，因為沒有會員就沒有俱樂部精神。

Dennise說，即便台灣會員無法到義大利或法國與國外會員相見，但在本土有這樣的空間能聚一聚、碰撞出更多新點子或新合作都很歡迎，「我也希望每年都可以帶TSC來台灣」。（編輯：蕭博文）1130428