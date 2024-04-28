台灣女紳士3 / 紳士裝穿搭終身課題 Dennise：氣候不是藉口

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旅居荷蘭的台灣女力Dennise高中開始接觸紳士服訂製，以women_in_tailoring在國際打響名號，並將對西服及手工藝的熱忱拓展到俱樂部，讓世界以另種角度看見這座島嶼。Dennise讚台灣的紳士裝社群、同好風格與匠人義無反顧的精神及市場大有可為，期待台灣的紳士服有更多能見度。

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）「合身剪裁、不盲目跟隨KOL、慢慢買」是Dennise對紳士服玩家的建議，Dennise也認為可參考同樣濕熱的南義，版型好的襯衫、褲子加上一雙好鞋，就是完整的紳士裝風格。

談到穿紳士裝的要訣，Dennise笑說：「我就是我自己的受害者」，因為結婚及換職場的緣故，成年後訂製紳士裝，雖然可以從社群軟體上找到很美、很酷的照片當範例，例如西裝背部做到完全平滑無皺褶，拍起來好看，但就可能不好活動。

這也是為何Dennise認為紳士裝要買慢一點、買少一點，因為涉及每個人合身度的認知與了解，這比選布料重要多了，「選布愛怎麼挑就怎麼挑，但剪裁是基本功」。

Dennise說，看KOL入門與學習美感當然可以，但還是要實際穿著，才會更明白自己的身體與衣服間的聯繫，以及購入單品時做錯或做對了哪些事，還關乎到生活型態、環境、季節等，這些東西都需要時間沉澱。

「IG上沒有人會告訴你這種事，所以有個經驗豐富又不偏頗的人指點很重要」，Dennise說，她自己現在都還要不斷調整版型跟合身度，這是不會終止的功課，因為人的體型、知識、喜好、心態等無時不刻都在變化。

正如很少人20歲時就能完全了解自己，穿衣也是同個道理，合身與風格本身又是非常靈活的事，在不斷試錯、探索的過程中，這些經驗才會轉化成自我的穿衣與購物態度。Dennise說，一些剛接觸紳士裝的人難免衝太快，「我會覺得，你還沒有那麼了解你自己」。

Dennise指出，很多人會把訂製服的重點放在外套上，但其實一件版型好、料子好的襯衫及褲子，再加上一雙紳士鞋，就是完整的套裝，她開玩笑說「加起來搞不好還比買外套便宜」。

Dennise說，拿坡里又濕又熱、民眾很常騎摩托車，這部分跟台灣很像，而且那裡還沒什麼冷氣能吹，但這都不影響拿坡里成為紳士裝重地，「南義的寫照，就是在汗流浹背上維持義式優雅」，西裝不只重量，連輪廓也讓人感覺較輕盈柔軟。

Dennise就目睹有名男士騎著機車急煞在ATM前，狼狽得連安全帽都沒脫，匆匆領完錢就又騎走，但依舊外套、襯衫、領帶、西裝褲、樂福鞋一應俱全，這就是濕熱地區的生活樣態，穿紳士裝可以做任何事。

不過Dennise也坦言，她要是在5至9月回台灣就不會穿外套，也推薦生活環境不是一直都在冷氣房的人，透氣的羊毛、牛仔布、正式領型等，都是在高溫中維持紳士優雅的好元素；要是怕傷到衣服，就選機器製或是較耐操的布料與作工，穿起來不見得不舒服。

Dennise指出，全球暖化讓氣溫忽上忽下、越趨極端，這是全世界都面臨的問題，但玩家依然能照天氣選布料、取捨配件、檢視衣櫃構成，事在人為，「氣候不是藉口」。（編輯：蕭博文）1130428