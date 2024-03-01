廢紙磚、咖啡渣衣架 時尚品牌打造零廢棄物展場

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（中央社記者王寶兒台北1日電）限時展覽如花季，落地殘局往往無人問津。台灣時尚品牌STORY WEAR推出「永絮意識」展，結合時裝與當代藝術倡導永續，連展場都以可回收布料、廢紙磚、咖啡渣衣架打造，落實零廢理念。

STORY WEAR與忠泰集團旗下藝術策劃團隊「明日製作所」聯合推出「永絮意識」Recreating Stories展覽，展名「絮」代指布料與紙張纖維，展覽以物件的生命延續為題，展出STORY WEAR、藝術家姚瑞中及劉文瑄系列新作，今天舉行展覽開幕記者會。

STORY WEAR創辦人陳冠百今天分享，STORY WEAR希望讓大家知道時裝產業已是全球第2大污染源，1件衣服的製成牽扯到海洋污染、土地破壞、勞工人權等問題，每個購物行為都在為地球投下重要一票，「這次展覽就是希望大家受到啟發、從最小的地方開始做出改變。」

其中，姚瑞中全新巨型屏風畫作「海峽風雲」將在展場首度亮相，他以金箔打造屏風外觀，藉由波濤洶湧的意象傳達台灣海峽數千年來潮起潮落的歷史。STORY WEAR則擷取「海峽風雲」元素，將畫作變身為訂製服裝。

陳冠百說，這套服裝全以手工編織，材料來自製作衣服的餘料，並以棒針針鉤編織方式製成，「穿上這套服裝的人代表鼎立不搖的台灣，也象徵海洋千百年來孕育、乘載萬物從不間斷。」

此次連展場設計都結合「零廢」理念，高掛在展間的布幕是以可回收再利用的「FNG世代設計」回收保特瓶纖維布料製成，展台以高達97%的回收紙廢紙磚製打造，所有服飾陳列更以咖啡渣/稻殼製成的衣架陳設。

「永絮意識」Recreating Stories即日起於NOKE 忠泰樂生活3樓UNCANNY展出至4月7日。（編輯：陳政偉）1130301