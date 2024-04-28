台灣女紳士1 / 從台灣走向國際 女紳Dennise成紳士裝要角

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旅居荷蘭的台灣女力Dennise高中開始接觸紳士服訂製，以women_in_tailoring在國際打響名號，並將對西服及手工藝的熱忱拓展到俱樂部，讓世界以另種角度看見這座島嶼。Dennise讚台灣的紳士裝社群、同好風格與匠人義無反顧的精神及市場大有可為，期待台灣的紳士服有更多能見度。

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）國際知名紳士裝IG帳號「women_in_tailoring」主人Dennise Yeh不只是女性，還是土生土長的台灣人，她感性說：「這塊土地一直讓我學到新知，跟世界的紳士裝玩家交流。」

在女玩家偏少的紳士裝圈子，Dennise絕對是不能不提及的存在，在台灣土生土長的她完美結合「台灣女性」與「經典男裝」兩個看似毫無關聯的元素。

2020年3月，她開設Instagram（IG）帳號women_in_tailoring，第一篇貼文就寫「本帳號獻給所有享受穿著訂製服、欣賞工藝之美的女性」。

Dennise接受中央社記者專訪時笑說，本來是為了逃避疫情封城的現實才開帳號，隨著她分享訂製經驗、手工細節，還有與各地同好及業界交流的心得，兼具專業、自我風格與輕鬆寫意的紳士裝風貌，至今已超過4萬7000人追蹤，不乏紳士服名店、裁縫及KOL等，成為紳士裝圈獨樹一格的存在，也是許多同好穿搭的參考模範與靈感來源。

2022年6月，她與另一名創辦人Ksenia Konovalova創辦The Sartorial Club（簡稱TSC），以紳士裝為出發點，希望匯聚全球愛好者，定期在不同城市舉辦宴會及交流，探索服裝以外跟工藝及傳承有關的美好事物，諸如珠寶、皮鞋等，不到2年會員已破200多人。

Dennise對紳士裝的啟蒙來自家庭，爸爸重視服儀，上班必定全套西裝打領帶，還會帶著全家去香港訂製紳士裝，小小年紀的她就在一旁聽爸爸如何選布料、挑樣式。

耳濡目染，Dennise升上高中，當爸爸委婉表示制服的版型跟布料都可以加強時，Dennise則說得更直接：「我第一個想法就是『我絕對不要穿那個會發亮的塑膠布』！」

在爸爸建議下，Dennise選了一塊非常深的藍色布料，翻遍各種時尚雜誌尋找心目中的服裝輪廓，成為學校唯一一個穿訂製西服上學的學生。

被問到校方對此有沒有意見，Dennise笑稱當然有，但顏色、款式都中規中矩，只是比一般販售的更合身，給人感覺也更沉穩，跟教官據理力爭之下成功過關。

不過畢竟是第一套訂製服，Dennise拿給裁縫的參考圖片是扣位較低的款式，希望做出正式又帶點輕鬆的感覺。當時覺得很滿意，但若以她現在的審美來看應該不會過關，Dennise笑著說：「我那時候才16歲，我可以接受我的不完美。」

國際知名紳士裝IG帳號「women_in_tailoring」主人Dennise Yeh創建The Sartorial Club，希望探索紳士服以外與美、工藝、傳承有關的事物。中央社記者鄭清元攝 113年4月28日

Dennise回憶起她第一次參加義大利的男裝盛事Pitti Uomo，還沒有知名度、誰都不認識，她觀察到，許多人傾向用IG帳號判斷對方是誰、要不要交流，「為什麼沒有人建立一個多元開放的平台？」這個疑問成為創建TSC的契機。

義大利文的Uomo就是男人的意思，但投身男裝產業的女性明明不在少數，因此Dennise與Ksenia決定，要讓身在其中的女性被看見。

2022年1月，Dennise與Ksenia舉辦一個小小的活動，所有邀請函只發給女性，這個僅有十多人的聚會可說是TSC的開端；同年6月，TSC正式拉開序幕，就選在Pitti Uomo舉辦地佛羅倫斯，「要開就開在全球最大的紳裝舞台」。

Dennise與Ksenia結合各自人脈、理念與經驗，讓小小的種子萌芽，過程沒少受過白眼，也曾被質疑女性怎麼會懂紳士裝，歷經風雨才讓種子逐漸茁壯成如今的國際紳士裝社群。

Dennise現居荷蘭阿姆斯特丹，也因為Pitti Uomo及TSC的緣故常往來世界各地，但每次回來台灣，都感覺自己還是個孩子，「這塊土地一直讓我學到新東西，讓我把這些東西帶回荷蘭、巴黎、紐約、倫敦等，跟其他會員交流，這是很酷的事。」

Dennise說，她看到台灣有自己的紳士裝社群，以及裁縫、鞋匠等領域的品牌與手藝人，覺得感動又新鮮，這些都是她以前待在台灣時沒有的。而今年，隨著TSC的晚宴第一次到台北舉辦，Dennise也與台灣會員合作推出系列專題，讓會員更了解這塊土地。

Dennise身為TSC創辦人，但自認只是俱樂部的普通一員，TSC想做、也正在做的事情都是與會員息息相關，如參訪工坊、企劃專題等，不敢說完全傳承工藝的火炬，但希望讓每個會員都是小小的星火，Dennise狂熱地說：「這比我自己當一個KOL酷一百倍！」

本業是數位行銷的Dennise形容TSC就像個新創事業，在熱情之外難免要看KPI，認為自家俱樂部的成長速度「可以接受」，可能也是行銷人的個性使然，TSC也不停發想、擴張並思考下一步。

Dennise說，TSC有30%的會員是女性，且遍佈世界各地，常聽到有會員說加入的原因，是很高興這圈子不是只有自己一個女生，而女性元素將會是接下來TSC專題的重點，「會讓大家看到耳目一新的The Sartorial Club」。（編輯：蕭博文）1130428