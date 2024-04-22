中部以北午後防局部短暫雷陣雨 台南高雄屏東高溫上看36度

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（中央社台北22日電）中央氣象署表示，今天鋒面接近，位於鋒面附近的馬祖、金門及澎湖易有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區則有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

午後因熱力作用，中部以北、東北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，其中馬祖、金門及午後山區有局部較大雨勢發生的機率，尤其是北部山區至東北角的午後雨勢相對明顯。

氣溫方面，預測北部及東半部高溫攝氏29至32度，中南部約34度，西南風影響，東南部地區有焚風發生的機率，而南高屏及台東有局部36度高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分；至於各地低溫預測約23至25度。

此外，東南部（含綠島）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，請注意。

近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為西南風，白天起迎風面擴散條件轉佳，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130422