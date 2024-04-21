22日起2波鋒面接近 鄭明典：強對流不易發展 預期雨勢打點折

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署預估22日起有2道鋒面接連影響台灣，可能有局部較大雨勢。前氣象局長鄭明典表示，台灣這邊強對流不易發展，預報中提到的雨勢，可能需要打點折。

中央氣象署今天發布高溫資訊，西南風影響，天氣炎熱，台東縣有焚風發生機率，白天雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為 黃色燈號 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，留意局部攝氏36度以上高溫。

氣象署表示，今天各地多雲到晴，高溫可達30度以上，22日起有2道鋒面接連影響台灣，各地將轉為不穩定的天氣型態。22日中午過後，中部以北、花蓮、宜蘭有局部短暫雷陣雨，23日後西半部有局部較大雨勢；另一波鋒面預計在25日接近，26日及27日影響台灣，各地都有降雨機率。

前中央氣象局（現氣象署）局長鄭明典在臉書表示，「中南半島的午後對流太弱了，這個季節，陸地應該逐漸增溫，相對於周邊海溫，陸地上容易有熱對流發展。沒看到熱對流，就表示高壓太強了。」

鄭明典認為，中南半島的午後對流不發展，台灣這邊的強對流也不容易發展，預報中提到的雨勢，可能需要打點折。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，23日至24日以及26日至27日受鋒面及西南風影響，鋒面影響期間須留意局部較大雷陣雨及強陣風發生的機率，台東及花蓮須留意火燒風發生的機率；其他時間大多以午後降雨型態為主。（編輯：張雅淨）1130421