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花蓮地震木瓜溪上游堰塞湖水量約226個游泳池 暫勿下溪床活動

2024/4/20 17:29（4/20 18:13 更新）
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花蓮縣秀林鄉木瓜溪上游在0403強震後邊坡崩塌，形成堰塞湖，湖面面積約5.6公頃、壩高約30公尺。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年4月20日
花蓮縣秀林鄉木瓜溪上游在0403強震後邊坡崩塌，形成堰塞湖，湖面面積約5.6公頃、壩高約30公尺。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年4月20日
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）受0403強震影響，花蓮秀林鄉木瓜溪上游邊坡崩塌，形成堰塞湖，蓄水量約226個標準游泳池水量，雖距離部落較遠，沒有立即危險，仍呼籲民眾暫勿下溪床活動。

林業及自然保育署花蓮分署追蹤，木瓜溪上游邊坡崩塌，19日已形成堰塞湖，湖面面積約5.6公頃、壩高約30公尺、迴水長度約700公尺，蓄積水量約43萬立方公尺（約226個標準游泳池的水量）。

林業及自然保育署花蓮分署評估，台電木瓜壩距離堰塞湖5公里最近、台電瀧澗電廠距離約6.8公里、銅門及榕樹部落距離15公里，是主要保全對象。

經檢算，堰塞湖若潰決，可能造成下游銅門聚落河道水位抬升量約53公分、榕樹聚落水位抬升約20公分，但當地河道平均寬度約150至400公尺，且聚落高程距河床有10至20餘公尺差距。

林業及自然保育署花蓮分署表示，初步評估堰塞湖不至於對下游部落造成立即危險，但對於下遊河道行水區活動的人員有直接影響。

花蓮分署已通報堰塞湖下游秀林鄉公所、台電公司啟動預先啟動防災應變機制及河道管制，呼籲民眾、遊客暫時不要進入溪床活動，後續將深入調查、定期監測，確保人民生命財產安全。（編輯：郭諭儒）1130420

#花蓮地震
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#林業及自然保育署花蓮分署
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