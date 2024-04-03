水利署：全台停水仍逾萬戶 因應餘震持續安全巡查

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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮東部海域上午發生芮氏規模7.2強震，各地餘震不斷。水利署表示，全台自來水尚停水1萬4718戶，因應地震後續仍有餘震發生，持續進行相關安全巡查。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，經濟部水利署隨即成立應變小組，動員人力及無人機設備，向全台水利建造物、辦公廳舍以及土壤液化潛勢地區，全面清點查報均無災情，並支援花蓮縣政府消波快支撐傾斜的天王星大樓。

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水利署透過新聞稿表示，截至傍晚5時30分，全台自來水尚停水1萬4718戶、水壓降低有5萬2052戶，已修復戶數則有5萬8905戶。全台簡易自來水869處中，僅南投縣仁愛鄉翠華村華岡、翠巒部落2處通報因道路坍方管線損壞，已完成搶修通水。

水利署表示，已請各所屬河川分署、水資源分署針對水庫設施、防汛重點區域與過去發生震災區域，以及在建隧道、高架管線等工程，因應地震後續仍有餘震發生，持續進行相關安全巡查；震度已達特別檢查標準者，也將依規定辦理特別檢查，並注意環境變化與人員防護安全。（編輯：楊凱翔）1130403