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南水分署震後巡檢水庫、護岸 結果均正常

2024/4/5 15:29（4/5 15:41 更新）
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經濟部水利署南區水資源分署在3日地震過後，監控巡檢轄下水庫邊坡、護岸等設施，5日公布巡檢結果均為正常。圖為曾文水庫大壩左岸茅埔地滑區無異常變化。（南水分署提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月5日
經濟部水利署南區水資源分署在3日地震過後，監控巡檢轄下水庫邊坡、護岸等設施，5日公布巡檢結果均為正常。圖為曾文水庫大壩左岸茅埔地滑區無異常變化。（南水分署提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月5日
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（中央社記者林巧璉高雄5日電）花蓮3日發生規模7.2地震，經濟部水利署南區水資源分署今天表示，震後監控巡檢轄下水庫邊坡、護岸等設施，各項結果皆正常；同時移除崩落土石、雜木，避免日後大雨沖刷影響原水濁度或破壞設施。

南水分署今天發布新聞稿表示，近日巡檢發現，包括曾文大壩左岸茅埔地滑區無異常變化、甲仙攔河堰堰區右岸國有林崩塌潛勢區目視及空拍，植被完整無崩塌，將持續巡檢與觀測監測儀器數據變化。

南水分署指出，針對後續山區若有大雨，可能夾帶因地震崩落土石與雜木，除加強巡檢與移除，並已通知處理漂流木廠商隨時待命因應，轄下各管理中心人員除現場巡查外，也透過24小時監看CCTV及儀控設備數據，必要時動員人力及機具，避免豪雨沖刷引致高濁度，或漂流木破壞取供水設施。

南水分署指出，除防汛整備工作，為達成多元供水分散缺水風險，已準備水源備援措施，如伏流水及抗旱水井，其中高屏地區興田伏流水（10萬噸）及抗旱水井124口（可取水量約32.1萬噸）等相關設備，經測試均能正常運作。

南水分署也呼籲民眾一起節約水資源，同時透過各項多元水資源調度、開發及管理策略，降低原水高濁度時期缺水風險及氣候變遷影響，確保南部地區供水無虞。（編輯：黃世雅）1130405

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