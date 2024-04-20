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好天氣到21日各地高溫逾30度 22日起2鋒面接力全台有雨

2024/4/20 18:31（4/20 18:47 更新）
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圖為民眾趁著好天氣，在新北市新莊區一處公園野餐。（中央社檔案照片）
圖為民眾趁著好天氣，在新北市新莊區一處公園野餐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北20日電）中央氣象署表示，明天天氣跟今天類似，各地多雲到晴，高溫可達到30度以上，下週起有2道鋒面接連影響台灣，各地都將轉為不穩定的天氣型態，要留意雨勢。

中央氣象署預報員葉致均受訪表示，明天天氣跟今天差不多，各地多雲到晴，午後山區跟宜蘭山區有零星降雨機會，溫度方面，各地高溫可達攝氏30度以上，雲林以南近山區、台東有攝氏36度以上機會。

氣象署也發布高溫資訊，受到西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，明天白天雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，有36度高溫機率。

葉致均指出，22日上半天天氣仍不錯，但是中午過後，開始受到鋒面影響，中部以北、花蓮、宜蘭跟各地山區有局部短暫雷陣雨，隨著鋒面影響跟通過，23日後各地天氣都不穩定，尤其西半部地區有局部較大雨勢或局部大雨，另1波鋒面則預計在25日接近，26日跟27日影響台灣，各地仍有降雨機率。（編輯：郭諭儒）1130420

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