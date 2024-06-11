15日前西南風偏強 大台北、台東防36度高溫

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，15日前西南風偏強，大台北、台東留意局部攝氏36度高溫，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨；17日起轉為偏南風，預估夏至（21日）前皆為悶熱、有午後雷陣雨的天氣。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天至16日都受西南風影響，15日之前風力偏強，苗栗以南有不定時陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；夜晚至上午沿海至平地可能有從海面上移入的對流，南部地區易有短暫陣雨或雷雨。

葉致均提醒，明天至14日仍有局部大雨發生機會；此外，15日前西南風偏強，東南部地區可能有焚風，大台北地區也容易因西南風沉降而有局部36度以上高溫發生，其他各地高溫約31至34度左右。

氣象署發布高溫資訊，明天受到西南風沉降影響，中午前後台北市、新北市、台東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。根據資料，今天最高溫為台東縣太麻里鄉36.1度，其次為台北市士林區社子36度；其他地區則以新北雙溪35.4度、苗栗頭份35.1度較高。

葉致均指出，預計16日西南風開始減弱，17、18日台灣開始受到太平洋高壓影響，環境轉為偏南風，各地降雨情況減少，雖然仍偏悶熱，但大台北、東南部地區發生極端高溫的機會反而降低。

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葉致均提到，目前觀察下週太平洋高壓勢力增強，夏至（21日）之前都以偏南風為主，也代表台灣北部海面的鋒面不易南下；降雨減少，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，夏季以午後雷陣雨為主的天氣特徵會愈來愈明顯。

葉致均提醒，明天至15日馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度。目前各家模式顯示海面上暫時沒有明顯熱帶系統發展訊號，天氣變化相對單純。（編輯：張雅淨）1130611