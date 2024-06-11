COVID-19單週新增328例再進流行期 疾管署估8、9月後下降

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（中央社記者曾以寧台北11日電）疾管署今天表示，6月4至10日COVID-19本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，國內進入第6波Omicron流行期，預估8、9月後才有下降趨勢；並新增2例1歲男童併發肺炎。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，6月4至10日新增328例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前一週263例上升25%；另外，上週新增20例死亡病例，較前一週新增的26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

曾淑慧說明，目前國內COVID-19併發症約每10萬人口1.53人次，高於流行閾值1.47人次，繼今年春節之後，國內進入第6波Omicron疫情。觀察國際近期疫情也有上下波動狀況，且免疫逃脫能力較強的KP.2、KP.3變異株在國內占比增加，因此預估近期疫情會上下波動，並可能持續上升到8、9月之後才有下降趨勢。

併發症個案中年紀較小者，疾管署防疫醫師林詠青說明，有2例皆為北部1歲男童，都在6月初發燒到攝氏40度，且有咳嗽有痰、食慾下降、呼吸喘等症狀，到醫院就醫時X光有肺炎狀況，經收治住院後症狀改善，分別在住院3天後及5天後出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另外，KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署說明，XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑。疫情仍未停息，疾管署呼籲尚未接種者儘速接種。（編輯：張雅淨）1130611