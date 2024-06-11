5週來首例本土登革熱 高雄男發燒、肌肉痠痛確診

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（中央社記者曾以寧台北11日電）疾管署今天表示，國內新增1例本土登革熱病例，高雄20多歲男性因肌肉痠痛與發燒就醫確診。這是5週以來首例本土，疾管署表示將進行病毒基因定序，釐清是否為去年疫情延續。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天表示，國內6月4至10日新增1例本土登革熱病例，為居住於高雄市20多歲男性，6月6日因出現發燒、肌肉痠痛等症狀，6月7日就醫，經通報及採檢送驗後，確認為登革熱病例，密切接觸者目前無症狀。

疾管署發言人曾淑慧指出，這名個案經檢驗為第1型登革熱患者，目前已經出院返家休息，將進一步做病毒基因定序，確認是否為去年本土疫情延續，或者是今年第一波本土疫情首例個案。

疾管署說明，今年截至6月3日累計164例本土登革熱確診病例，分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例，皆為去年疫情延續。

境外移入病例，疾管署指出，上週新增3例，感染國家均為印尼，今年累計100例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼52例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。

疾管署表示，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，其中印尼及泰國疫情上升，寮國及越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近899萬例，以南美洲巴西近753萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

疾管署提醒，登革熱境外移入風險持續，民眾出國旅遊務必落實防蚊措施，如出現登革熱疑似症狀請盡速就醫。且國內已進入夏季，各地氣溫明顯升高，局部地區有短暫降雨發生機率，呼籲民眾於降雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。1130611