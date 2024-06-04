日本腦炎進疫情高峰期 登革熱連4週無本土病例

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（中央社記者曾以寧台北4日電）疾管署今天表示，每年6到7月為日本腦炎高峰期，上週新增1例日本腦炎個案，為屏東縣70多歲男子；登革熱已連續4週無本土病例。近期多降雨高溫，提醒留意清除病媒蚊。

日本腦炎是經病媒蚊傳染。衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫情記者會上指出，從往年疫情來看，每年5到10月為日本腦炎流行季，病例數會在6到7月有較明顯增加情況，目前已進入流行高峰期，且近期通報有上升趨勢，呼籲民眾注意。

上週新增1例日本腦炎確定病例，為屏東縣70多歲男子，18日陸續出現嘔吐、發燒、呼吸喘及抽搐等症狀，21日就醫後住院，經醫院通報採檢，確診日本腦炎，為屏東今年首例本土個案。李佳琳說，個案住家附近有豬舍、水田及水塘等高風險場所，感染地研判在住家附近。

登革熱部分，疾管署發言人曾淑慧表示，國內上週5月28日至6月3日無新增登革熱本土病例，今年截至6月3日累計164例本土登革熱確診病例，為去年疫情延續。近期多雨多高溫，適合病媒蚊生長，且高雄、屏東、台南等地區病媒蚊指數仍偏高，呼籲落實孳生源清除、容器減量。

疾管署指出，上週新增5例境外移入登革熱，感染國家為印尼（4例）及越南（1例），今年累計97例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於2到53例），感染地以東南亞國家為主，以印尼49例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續，呼籲民眾前往流行地區時，應留意防蚊措施。

疾管署提醒，民眾於降雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。（編輯：李亨山）1130604