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彭啓明視察台南登革熱防疫 響應「舊鞋救命」

2024/6/1 14:02（6/1 14:26 更新）
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環境部長彭啓明（中）1日視察台南市登革熱防疫整備工作，並響應國際援助非洲「舊鞋救命」台南場活動。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
環境部長彭啓明（中）1日視察台南市登革熱防疫整備工作，並響應國際援助非洲「舊鞋救命」台南場活動。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）環境部長彭啓明今天視察台南市登革熱防疫整備工作，且響應國際援助非洲「舊鞋救命」台南場活動，倡導惜物減廢，持續朝向永續發展及資源整合而努力。

近來梅雨鋒面影響，台南陣雨頻繁，登革熱病媒蚊高峰期已屆，風險大增；彭啓明今天視察台南市安平區登革熱防疫整備，且致贈防疫物資，呼籲市民把握雨後黃金期，儘速整理居家環境，徹底清除孳生源。

彭啓明指出，登革熱防疫以孳清為主，噴藥為輔，沒有積水容器，就沒有登革熱，也不需要噴藥，希望政府機關、志工和市民共同參與清除積水容器，徹底落實防疫。

此外，彭啓明也響應台南市安平區國際援助非洲的「舊鞋救命」募集活動，捐贈舊鞋及舊衣，並掛上志工臂章，協助物資分類、推送物資到貨櫃等工作。

彭啓明說，紡織業排碳量相當驚人，如何讓衣服從生產製造到廢棄過程中降低環境污染與浪費，是環境部積極努力目標，他期待民眾實踐可用物資循環再利用。

台南市政府新聞稿指出，環保局去年因孳生病媒孑孓開罰847件，今年將加強查報空地空屋，目前已開罰逾110件。

「舊鞋救命」台南場活動昨天起連續3天，預定募集1萬雙品質堪用且具包覆性鞋子、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸包包，不只可減少約27公噸廢棄物，也能援助非洲人民、孩童。（編輯：黃世雅）1130601

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