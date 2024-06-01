清除登革熱孳生源 彭啓明籲落實巡倒清刷

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）清除登革熱孳生源，環境部長彭啓明今天於台南視察登革熱孳生源清除及巡檢防治工作，實地訪查慰勞第一線清潔人員及志工防疫，同時呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」。

環境部今天發布新聞稿指出，近日已進入汛期、颱風及豪雨等季節，彭啓明今天會同台南市政府環保團隊視察安平區億載里登革熱孳生源清除及巡檢防治工作，實地訪查慰勞第一線清潔人員及志工防疫，致贈個人防疫用品慰勞工作人員。

環境部表示，登革熱是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的疾病，傳播媒蚊主要為埃及斑蚊和白線斑蚊，由於成蚊一次產卵約50至100多顆不等，只要環境適宜，繁殖力相當驚人，孳生源清除顯得相當重要，常見的孳生源包含，室內有花瓶、盆栽底盤及地下室等積水處。

另外，室外有天溝、樹洞、廢輪胎、雜物堆積及盛水容器等積水處，都是病媒蚊喜歡棲息且產卵的地方。

環境部也提到，113年度已補助地方政府新台幣3932萬元，辦理孳生源巡查及機具、藥品整備等工作，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，雨後加強住家內外環境巡檢與孳生源清除，以降低病媒蚊密度。也提醒國人外出旅遊時，穿淺色長衣褲、噴防蚊液、避免到陰暗處，防止被蚊子咬，才能杜絕登革熱蔓延，有效控制疫情。（編輯：陳政偉）1130601