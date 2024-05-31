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嘉市1例境外移入登革熱 6/1起查獲孳生病媒蚊開罰

2024/5/31 17:16
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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）嘉義市府獲報1例境外移入登革熱確診案，嘉義市副市長林瑞彥今天說，衛生局4月底公告登革熱等孳生源清除防疫措施，明天起執行，凡查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法開罰。

嘉義市衛生局今天舉辦記者會，林瑞彥、衛生局長廖育瑋和多名市議員示範巡、倒、清、刷，宣示消滅病媒蚊，呼籲民眾落實執行孳生源清除，遠離登革熱。

林瑞彥表示，今年南部登革熱本土確診案例持續出現，累計已257例，包含本土病例164例，境外移入病例93例。

廖育瑋說，衛生局27日獲報1名印尼籍外籍看護工確診，為境外移入病例，目前居住在仲介公司宿舍，尚未派工，衛生局已針對其居住環境清消。

嘉義市衛生局說，市府4月30日公告「預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，並自6月1日起生效，凡未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生孑孓者，明天起依傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

由於去年民眾抗拒化學防治作為，衛生局今年有新措施，針對登革熱確診個案住家，除了原有的熱煙霧槍，還新增壓罐化學防治方式，若屋內乾淨整潔、沒有孳生源，將以壓罐方式化學防治；若屋內有雜物堆置或查獲室內孳生源，仍以熱煙霧槍防治，並依傳染病防治法開罰。（編輯：唐聲揚）1130531

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