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防治登革熱 屏東縣府動員786人環境清潔

2024/6/1 13:46（6/1 14:26 更新）
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屏東縣政府1日在縣立體育館舉辦「登革熱孳生源清除誓師大會」，動員縣府人員、志工及當地居民共786人，將在多個地點進行環境清潔。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月1日
屏東縣政府1日在縣立體育館舉辦「登革熱孳生源清除誓師大會」，動員縣府人員、志工及當地居民共786人，將在多個地點進行環境清潔。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）進入登革熱疫情好發季節，屏東縣政府今天舉辦登革熱孳生源清除誓師大會，動員縣府人員、志工，及屏東市23里里民，共786人在屏東公園等地進行環境清潔。

屏東縣長周春米表示，近期天氣逐漸變熱、也進入梅雨季節，今年截至目前為止全國有164例登革熱，其中高雄135例、屏東有9例，因應高屏生活圈緊密，必須加緊腳步防治登革熱；今天由屏東市進行誓師大會後，其他32鄉鎮公所將陸續啟動，盼全縣志工與村里長協力配合，共同將病媒蚊孳生率降到最低。

屏東縣政府環保局今天新聞稿表示，周春米與環境部環境管理署南區環境管理中心副主任顏振河、屏東市長周佳琪、環保局長及衛生局長等人在屏東縣立體育館共同宣誓後，分成35隊一同清掃屏東公園、勝利星村周邊道路及縣內各村里居家環境，巡查路旁可能孳生病媒蚊容器。

環保局指出，為加強環境孳生源清除工作，今年持續針對高風險鄉鎮市及出租型菜園等區域，聯合衛生局及公所人員進行孳生源清除作業，自今年1月起共清理髒亂點433處、清除積水容器6454個、投藥848處，並巡查營建工地524處、資源回收場25家次場內積水狀況，動員各村里社區及環保志工超過7328人次。（編輯：黃世雅）1130601

屏東縣長周春米（中）1日出席「登革熱孳生源清除誓師大會」後，與志工、小小稽查員等人一同清掃屏東公園等公共區域環境，並巡查路旁可能孳生病媒蚊的容器。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月1日
屏東縣長周春米（中）1日出席「登革熱孳生源清除誓師大會」後，與志工、小小稽查員等人一同清掃屏東公園等公共區域環境，並巡查路旁可能孳生病媒蚊的容器。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年6月1日
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