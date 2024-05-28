南部3縣市病媒蚊警訊 落實「巡倒清刷」防登革熱

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）國際登革熱疫情嚴峻，疾管署發言人曾淑慧表示，雖連續3週無新增本土個案，但台南、高雄、屏東病媒蚊指數偏高，憂成疫情警訊，呼籲民眾落實「巡倒清刷」，防範病媒蚊孳生。

據疾病管制署疫情監測統計，國內5月21日至27日無新增登革熱本土病例，今年截至5月27日累計164例本土病例，曾淑慧在今天例行疫報分析，這應該是去年疫情延續，累計病例分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，累計2例重症病例。

曾淑慧提醒，目前正值登革熱流行期，尤其南部氣溫炎熱，受鋒面影響降雨頻繁，有利於病媒蚊孳生；台南、高雄、屏東病媒蚊指數偏高，憂成疫情警訊，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，任何會積水的物品都可能孳生病媒蚊。

曾淑慧表示，民眾應主動整頓家戶內外環境，避免堆置戶外的物品於雨後形成孳生源，同時落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有積水容器，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除。

另外，上週新增6例境外移入病例，感染國家為4例印尼、新加坡及疫調中各1例，今年累計92例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼45例為多，其次為馬來西亞17例及馬爾地夫9例。

曾淑慧提醒，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，持續於台灣發生境外移入病例，其中印尼及馬來西亞疫情上升，新加坡及斯里蘭卡疫情處上下波動；境外移入風險持續，民眾前往當地時落實防蚊措施，返國後如出現登革熱疑似症狀，應盡速就醫。

曾淑慧呼籲，民眾前往當地時應留意防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

曾淑慧說明，由於登革熱潛伏期為3至14天，民眾在國外遭感染後往往是回國才發病；回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應落實防蚊措施並儘速就醫，就醫時請主動告知醫師近期旅遊史。（編輯：李亨山）1130528