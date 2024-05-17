台南登革熱境外移入第8例 第一時間就診未快篩
2024/5/17 17:11
（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府衛生局今天公布台南市出現第8例登革熱境外移入，病患曾前往馬來西亞旅遊，返國後出現症狀，第一時間就診時未快篩，直到病症反覆又就醫，才快篩陽性通報。
台南市衛生局今天發布新聞稿指出，台南市第8例登革熱境外移入，病患和同事曾前往馬來西亞旅遊，5月10日返國回到新營區住家，13日出現下痢、發燒及肌肉痛等症狀。
病患先至新營區診所及衛福部新營醫院就診，且自述有馬來西亞旅遊史，但院所未快篩，僅開立藥物，但病患16日反覆燒退，再前往柳營奇美醫院就醫，快篩陽性通報，經PCR檢驗確診登革熱。
台南市登革熱防治中心獲報後，已對病患居住地及活動地放置噴霧罐，周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，且展開環境巡檢及孳生源清除。
衛生局呼籲醫療院所提高警覺，對登革熱疑似病例應採行感染管制措施，主動詢問落實TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），善用快篩試劑即時通報，否則爆發本土疫情風險將大增。（編輯：黃世雅）1130517
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