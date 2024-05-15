高雄面臨疫情「三箭齊發」 陳其邁︰會親自督軍

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨高市議員劉德林今天質詢指出，面對腸病毒、登革熱、COVID-19疫情「三箭齊發」，要求市府加強防治。高雄市長陳其邁表示，會「親自督軍」、戒慎恐懼，根據疫情調整策略。

劉德林今天在議會質詢表示，高雄目前面臨腸病毒、登革熱及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情「三箭齊發」。依衛生局統計，腸病毒就診人數達919人，造成53班級停課，並有1名重症患者，市府應加強校園宣導及防治。

教育局長謝文斌答詢指出，上週有53班、259人停課，防治腸病毒最重要是勤洗手，市府落實校園宣導，同時不定期到校稽查，也與衛生單位建立通報機制。衛生局長黃志中表示，環境控制也很重要，會加強宣導及環境清消。

劉德林並指出，高雄登革熱疫情已有145例，市府應思考如何有效防範。去年市府衛生局、民政局及環保局相關防治經費高達新台幣3億多元、動用26萬人次，結果基層人仰馬翻，卻成效不佳。

劉德林還說，COVID-19疫情升溫，高雄今年統計至5月12日，確診病例831人，65歲以上市民占81%，死亡個案高達114人，令人憂心。他希望陳其邁能提出更有效率的防治作為。

陳其邁答詢表示，今年國際登革熱疫情嚴峻，尤其東南亞比去年嚴重。登革熱要決戰境外，會與中央及基層診所合作，做好通報流程，希望及早診斷與治療。

陳其邁說，腸病毒、登革熱及COVID-19這3種疫病防治，他都會「親自督軍」，目前每週召開防疫會議，也增加社區環境清潔預算。面對疫情會戒慎恐懼，全力以赴，並根據疫情調整防治策略。（編輯：郭諭儒）1130515