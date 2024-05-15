台東首例境外移入登革熱 患者遊馬爾地夫遭蚊叮咬

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東發生今年首例境外移入登革熱疫情，30多歲男子前往馬爾地夫旅遊在當地遭蚊子叮咬後不適就醫，返國後仍不適就醫，確定為登革熱境外移入病例。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，1名30多歲男性由馬爾地夫旅遊後返國入境，旅遊期間有遭蚊子叮咬，回國前已出現不適症狀，返國後仍感不適就醫，經診斷為登革熱境外移入確診。台東縣衛生局接獲通報後，立即啟動相關防治工作，5月14日完成環境孳清掃蚊、個案衛教等防護措施。

同時針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點進行密度調查與環境巡查，衛生局也籲請民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。

台東縣政府表示，依據疾病管制署資料顯示，今年截至5月14日止，登革熱確診個案數累計244例（本土164例、本國境外移入確診病例已累計80例），目前國際和東南亞登革熱疫情嚴（印尼39例、馬來西亞16例、馬爾地夫8例、泰國7例、新加坡3例、菲律賓2例、越南2例、巴西1例柬埔寨1例、阿拉伯聯合大公國1例）。

台東縣衛生局提醒民眾，前往登革熱流行疫情國家或戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

也籲請醫師落實詢問TOCC，發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利登革熱防治中心立即啟動防治措施，避免疫情於社區擴散。（編輯：黃世雅）1130515