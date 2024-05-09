登革熱病媒調查 埃及斑蚊未北擴、白線斑蚊海拔升

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（中央社記者曾以寧台北9日電）環境部委託國家衛生研究院調查國內登革熱病媒蚊分布發現，雖然最遠在新北採集到埃及斑蚊，但僅為單次事件，分布並未北擴，白線斑蚊則有往海拔1500公尺以上擴張跡象。

氣候變遷會影響生物分布，聯合國氣候變遷委員會預測，危害性節肢動物在全球分布上有往高緯度、高海拔移動趨勢。

為了解國內狀況，環境部氣候署與國衛院就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術進行合作，針對國內 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 病媒蚊進行全面性、系統性基礎調查，提供病媒蚊管制與蟲媒傳染病施政科學基礎參考資料。

左為埃及斑蚊，右為白線斑蚊。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

調查計畫主持人、國家蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集今天告訴中央社記者，這次研究結果發現，埃及斑蚊分布仍與過去所認為的相同，主要分布在嘉義布袋以南地區；白線斑蚊分布自原本的海拔1500公尺以下，有往高海拔擴張趨勢。

研究並推估環境變遷對埃及斑蚊分布影響，於2021到2040年升溫1.5度下，西部可能適合北界到台中市太平區，東部可能適合北界到花蓮縣瑞穗鄉；2041到2060年升溫2度下，西部可到台中市北屯區；東部可到花蓮縣花蓮市；2061到2080年升溫2.5度下，可到台中市潭子區，東部可到花蓮市。

實際調查部分，民國111年於雲林縣北港鎮、新北板橋車站內各捕獲1隻埃及斑蚊；去年於嘉義縣中埔鄉、台中新烏日車站內各捕獲1隻埃及斑蚊。黃旌集指出，推測蚊子跟隨人的移動，進入車上後在別地下車，但因持續監測皆未再發現，顯示蚊子無法在當地活下來或繁殖，整體埃及斑蚊分布仍與過去相同。

白線斑蚊分布方面，黃旌集說，2009到2011年研究發現，最高層在海拔1700多公尺處發現，但普遍仍是分布在1500公尺以下；此次調查則發現有擴張到1500公尺以上，但因為山區分布人口較少，因此推測對整體登革熱疫情風險影響不會太大。

病媒蚊孳生容器樣態，除了常見的桶、缸、甕、盆及花器外，黃旌集指出，輪胎陽性率也達34.4%，相當值得注意，且高海拔白線斑蚊、東部最北埃及斑蚊分布點，都是在輪胎積水中發現。

黃旌集說明，登革熱病媒蚊的卵就算在乾燥下也能存活，最長甚至可達半年，只要再次下雨就會孵化；輪胎經常被拿來作為車擋或是填土當盆栽等再利用，且易於運送，因此建議除了落實巡倒清刷外，也建議儘量在地去化、減少運送，再利用前則要先打洞避免積水。（編輯：管中維）1130509

聯合國氣候變遷委員會預測，危害性節肢動物在全球分布上有往高緯度、高海拔移動趨勢。為了解國內狀況，環境部氣候署與國家衛生研究院合作調查國內病媒蚊分布，並推估白線斑蚊分布變化。（環境部提供）中央社記者曾以寧傳真 113年5月9日