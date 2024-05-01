更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣觀光服務處巴黎揭牌 法旅行社大讚一生必訪國家
首頁 / 國際
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 國際

瓜地馬拉登革熱疫情飆升 進入衛生緊急狀態

2024/5/1 09:03（5/1 09:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為顯微鏡下的埃及斑蚊。（路透社）
圖為顯微鏡下的埃及斑蚊。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）瓜地馬拉衛生部宣布，因登革熱疫情蔓延，即日起進入全國衛生緊急狀態。瓜國政府統計，自1月截至4月26日，出現近1.5萬例登革熱病例，其中重症病患有91例、死亡9例。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，全國衛生緊急狀態命令一旦生效，所有中央和地方政府機關，私人或非政府組織及社區單位，都必須接受衛生部協調和管理調度，並展開預防及對抗登革熱危機行動。

同時，瓜國衛生部也必須提供必要的資源，例如人力、車輛、殺蟲劑、霧化噴霧器還有經費援助，並且調查監控各地爆發的病例，以及蚊蟲活動狀況。

泛美衛生組織（PAHO）日前發布警報，今年美洲地區可能爆發史上最嚴重登革熱疫情。截至目前，最嚴重的巴西已經有超過410萬例病例，其次是巴拉圭和阿根廷。

除了登革熱外，瓜地馬拉也出現吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre Syndrome）多起病例。這是一種急性神經病變，導致神經功能障礙，患者會出現嚴重刺痛感，肌肉和肢體無力，並逐漸喪失吞嚥以及呼吸功能。

瓜國衛生部門表示，迄今總共有87人患病、5人死亡。不過當局宣稱，已經44天沒有出現新病例，因此疫情有受到控制。但到目前為止，衛生單位仍然查不出導致該病發生的原因，只能推斷是飲用水遭到污染，或是食用未煮熟的食物所導致。（編輯：張芷瑄）1130501

今年1至3月登革熱病毒通報率，以美洲地區最高。（圖取自歐洲疾病預防控制中心網頁ecdc.europa.eu）
今年1至3月登革熱病毒通報率，以美洲地區最高。（圖取自歐洲疾病預防控制中心網頁ecdc.europa.eu）
#瓜地馬拉
#登革熱
#衛生部門
延伸閱讀
登革熱累計163本土個案 境外移入為5年來同期新高拉丁美洲登革熱肆虐 阿根廷防蚊液一罐難求巴西登革熱疫情25年來最嚴重 3個月死亡數破千泛美衛生組織：美洲可能出現史上最嚴重登革熱疫情
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
登革熱累計163本土個案 境外移入為5年來同期新高
172.30.142.18