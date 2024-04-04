巴西登革熱疫情25年來最嚴重 3個月死亡數破千

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）巴西登革熱疫情嚴重，巴西衛生部今天公布最新數據指出，今年前3月已有1020例登革熱死亡病例，創下2000年以來最高紀錄；去年同期有388例死亡。

根據巴西衛生部數據，2023年全年有1094例登革熱死亡病例；2022年有1053例死亡。

今年前3月，巴西有267萬1332例確診和疑似病例；2023年同期確診和疑似病例為58萬9294例。

巴西衛生部衛生監測司長馬西爾（Ethel Maciel）曾在2月表示，估計今年有420萬例登革熱病例。

儘管如此，巴西政府本週表示，巴西大多數州已經過了登革熱病例的巔峰期；在27個聯邦單位（26州＋巴西利亞聯邦特區）中，有8個處於綜合下降趨勢，12個處於穩定趨勢。

馬西爾指出，各州疫情有所好轉，尤其是疑似登革熱病例，開始穩定下降。

巴西今年爆發登革熱疫情以來，共有北部阿克里（Acre）、阿瑪帕（Amapá），中西部戈亞斯（Goiás），東南部聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、里約熱內盧、聖保羅，南部聖卡塔里納（Santa Catarina）、巴拉納（Paraná）、南大河（Rio Grande do Sul）10州以及巴西利亞聯邦特區宣布進入緊急狀態。

巴西衛生部指出，登革熱病毒依抗原性可分成4種血清型病毒，血清型1在巴西最常見，其次是血清型2。

目前為止，只有米納斯吉拉斯州同時出現4種血清型病毒，其中血清型2和3可能引起神經系統問題。

巴西衛生部表示，一般人一生中最多可能確診4次登革熱，也有機會感染4種不同血清型病毒。登革熱可能殺死任何年齡和平時身體健康的人，當出現任何症狀時應立即求醫診療。（編輯：馮昭）1130404