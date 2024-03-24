白線斑蚊威脅巴黎奧運 法國致力防治

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）2024年夏季奧運7月登場，屆時將有數以百萬計的旅客到訪法國首都巴黎。現在法國正努力確保白線斑蚊這種對歐洲威脅日益嚴重的病媒蚊，不會破壞屬於運動員和運動迷的巴黎奧運。

法新社報導，白線斑蚊（又名亞洲虎蚊）會傳播登革熱（dengue）、屈公熱（Chikungunya）、茲卡病毒（Zika）等疾病，過去20年來，已在歐洲北部大片區域落腳，法國也無可倖免。

據稱氣候變遷是白線斑蚊能輕鬆適應偏冷地區的原因。法國當局最近宣布，法國最後一塊沒有白線斑蚊侵擾的淨土─該國西北部的諾曼第（Normandy）也淪陷。

當局曾嘗試消滅白線斑蚊，包括對巴黎部分地區噴藥，但沒有成功。

現在距離巴黎奧運開幕只剩4個月，當局已展開防治工作。專家警告，被白線斑蚊叮咬，可能會毀掉運動員站上起跑線的機會。

蟲媒傳染病專家、昆蟲學家豐特尼爾（Didier Fontenille）說：「如果染上登革熱，將無法跨過任何一個欄架。…主辦城市和奧運村必須保持無蚊狀態。」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130324