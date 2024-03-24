更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/166
首頁 / 國際

白線斑蚊威脅巴黎奧運 法國致力防治

2024/3/24 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）2024年夏季奧運7月登場，屆時將有數以百萬計的旅客到訪法國首都巴黎。現在法國正努力確保白線斑蚊這種對歐洲威脅日益嚴重的病媒蚊，不會破壞屬於運動員和運動迷的巴黎奧運。

法新社報導，白線斑蚊（又名亞洲虎蚊）會傳播登革熱（dengue）、屈公熱（Chikungunya）、茲卡病毒（Zika）等疾病，過去20年來，已在歐洲北部大片區域落腳，法國也無可倖免。

據稱氣候變遷是白線斑蚊能輕鬆適應偏冷地區的原因。法國當局最近宣布，法國最後一塊沒有白線斑蚊侵擾的淨土─該國西北部的諾曼第（Normandy）也淪陷。

當局曾嘗試消滅白線斑蚊，包括對巴黎部分地區噴藥，但沒有成功。

現在距離巴黎奧運開幕只剩4個月，當局已展開防治工作。專家警告，被白線斑蚊叮咬，可能會毀掉運動員站上起跑線的機會。

蟲媒傳染病專家、昆蟲學家豐特尼爾（Didier Fontenille）說：「如果染上登革熱，將無法跨過任何一個欄架。…主辦城市和奧運村必須保持無蚊狀態。」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130324

巴黎奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄遭襲勾起法國傷痛 專家：巴黎奧運為恐攻目標
172.30.142.228