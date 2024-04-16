台南防治登革熱 擴大使用天溝探測棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府以去年防治登革熱實務經驗，將排除天溝阻塞積水列為今年度登革熱防治重點項目，將擴大使用防疫利器「天溝探測棒」，發現天溝積水立即投藥，盼降低疫情風險。

台南市長黃偉哲今天出席在北區開元里/元寶里活動中心舉辦的「天溝防治月」記者會，呼籲民眾、民間團體及社區志工一起動起來，落實天溝巡查與疏通作業。

黃偉哲致詞表示，今年氣候高溫出現得很早，代表病媒蚊活動愈趨頻繁，因此須提早啟動登革熱防治作業，根據過去實務經驗，例如天溝等隱性孳生點，因不易發現積水，時常造成登革熱案例居高不下，可以說是登革熱防治工作一大挑戰。

他說，市府除透過改善既有天溝管理系統，還須運用「天溝探測棒」等儀器，才能真正有效降低病媒蚊孳生，期盼透過強化市府團隊防治職責與任務分工，公私單位協力落實防治，只有全民一起動起來，才能真正降低疫情風險。

台南市政府衛生局提供資料指出，「天溝」可稱為屋簷排水槽，在下大雨時，雨水順集水槽流向排水管，並直接導向排水溝或是儲水桶，可避免雨勢過大時地面積水，並方便雨水再利用，但天溝常因缺乏定期清淤及維護，導致積水成為登革熱病媒蚊孳生的溫床。

衛生局指出，台南市登革熱防治中心已製作一批簡易型「天溝探測棒」，讓各里志工隊於巡視天溝時，能夠更方便且安全操作，並大幅降低志工巡查天溝時攀爬跌倒機率，改善且提升天溝管理作業效益，將較往年擴大使用，發現積水狀況時立刻投藥。（編輯：黃世雅）1130416