南部病媒蚊指數升 本土登革熱增7例都在高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，16至22日新增7例本土登革熱，均居住高雄市，且南部縣市登革熱病媒蚊指數上升，呼籲落實病媒蚊清除；今年截至4月22日累計162例本土登革熱。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天表示，16至22日新增7例登革熱本土病例，且監測資料顯示高屏地區登革熱病媒蚊指數明顯比前週高，本週又預計各地會有下雨情況，呼籲民眾落實病媒蚊清除。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增7例登革熱本土病例均居住高雄市，衛生單位已進行相關防治工作，並加強對當地民眾衛教宣導；另外，新增7例境外移入病例，感染國家以印尼6例為主，另1例為馬爾地夫。

疾管署統計，今年截至4月22日累計162例本土登革熱確診病例，分布高雄市133例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；今年累計60例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼26例及馬來西亞16例為多。

郭宏偉說明，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且國內持續新增自該區域入境之境外移入病例，其中印尼及寮國近期疫情上升，泰國疫情處上下波動，越南及柬埔寨疫情持平；另美洲地區疫情持續，累計報告近522萬例，以南美洲巴西報告數為多，另阿根廷、秘魯及巴拉圭等國疫情亦屬嚴峻。

疾管署提醒，由於病媒蚊吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲孑孓和蛹皆在水中活動，呼籲民眾平時定期巡視住家附近環境，執行容器減量；雨後請務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。（編輯：陳政偉）1130423