羅明村收賄入監 另涉期約賄賂判刑11年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）前警官羅明村涉收賄遭判刑13年定讞，入獄服刑中。羅明村另涉期約賄賂的部分，遭高院更三審判處有期徒刑11年，褫奪公權5年，日前最高法院駁回上訴定讞。

曾任台北縣警察局新莊分局刑事組長的羅明村被控於民國86年間收受新台幣50萬元賄賂，協助安排少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯，更二審判刑13年、褫奪公權5年，98年經最高法院駁回定讞。

羅明村不服收賄案判決，98年間逃亡，律師團先後為他遞出超過50次的非常上訴聲請。

羅明村藏匿越南10餘年，109年主動返台投案入監；台灣高等法院更三審則針對羅明村另外涉及的期約賄賂案繼續審理。

高院新聞資料指出，羅明村擔任新莊分局刑事組組長期間，於86年間負責在林口某茶行前發生的槍擊案，鎖定李姓、王姓男子等人涉案。

更三審認定，李、王為逃避罪責，透過中間人介紹，以100萬元報酬覓得陳姓男子頂罪；李、王找人安排與羅明村及槍擊案被害人會面，與羅明村達成50萬元賄款對價的期約，換取羅明村不再追查李、王，並配合處理陳男頂包事宜。

更三審指出，陳男隨後果然遭警逮捕，最後被判刑入獄，但不滿李男未依約給付100萬元報酬，心有不甘而供出實情並聲請再審，經再審判決無罪確定，本案因而曝光。

更三審認為，羅明村否認犯行，但李男、陳男等人指證歷歷，佐以卷內相關書證、物證，足以認定羅明村有違背職務期約賄賂行為。

更三審審酌羅明村因另案判決藏匿海外，因此本案訴訟程序的延滯與羅明村逃避審判有關，不符刑事妥速審判法的減輕其刑要件。

更三審指出，羅明村為有調查職務的人員，犯貪污治罪條例的公務員違背職務期約賄賂罪應加重其刑，一審判決未依規定加重而判刑10年，不符法律規定，因此撤銷改判11年，褫奪公權5年。

羅明村不服判決，上訴三審，最高法院認為，更三審判決無違誤，調查完備，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130417