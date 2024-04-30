登革熱累計163本土個案 境外移入為5年來同期新高

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（中央社記者曾以寧台北30日電）疾管署今天表示，23日至29日新增1例本土登革熱，為高雄市個案；截至29日，今年累計本土登革熱已163例，境外移入70例為2020年以來同期最高，近期國內多降雨，提醒落實病媒蚊防治。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，23日至29日新增11例登革熱病例，其中1例為本土病例，為高雄市苓雅區20多歲個案，無新增重症死亡。

其餘10例境外移入部分，李佳琳說，感染國家以印尼7例為多、其次為馬爾地夫2例及泰國1例；今年累計已70例境外移入病例，比去年增加，逼近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，為2020年以來同期最高，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例為多。

疾管署統計，今年截至4月29日累計163例本土登革熱確診病例，高於2017年以來同期；分布高雄市134例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

疾管署發言人曾淑慧提醒，國內近期多降雨，天氣適合病媒蚊生長及活動，且監測資料顯示南部縣市病媒蚊指數上升，民眾務必徹底清除家戶環境積水，落實巡、倒、清、刷，斷絕病媒蚊繁殖機會，並做好個人防蚊措施。

疾管署提醒，目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，且國內仍有本土登革熱病例發生，呼籲民眾持續配合政府執行防治工作，以降低社區傳播風險。

疾管署呼籲，曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者，及具有流行區活動史之民眾，留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。（編輯：陳政偉）1130430