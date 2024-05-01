高溫影響 本土登革熱創8年同期新高

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（中央社記者曾以寧台北1日電）疾管署統計，今年本土登革熱累計至4月29日已163例，創8年同期新高。疾管署發言人曾淑慧今天說，與去年疫情相關，且受近日持續高溫影響，今年疫情走向審慎樂觀，盼儘速控制。

衛生福利部疾病管制署統計，今年截至4月29日累計共163例本土 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 確診病例，創近8年新高；分布高雄市134例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

曾淑慧今天接受媒體採訪表示，今年個案數較高，情況與2016年（當年同期累計共372例）相似，主要是與前1年疫情相關（2023年全年累計逾2.6萬例本土、2015年全年累計逾4.3萬例本土），及受近日持續高溫影響。

曾淑慧說，4月23日至29日新增1例登革熱本土病例，較前週下降，且是擴大採檢後發現；今年疫情目前看起來是審慎樂觀，不過因登革熱疫情受環境等大量變數影響，因此仍要持續觀察、進行必要防治，盼儘快控制這波疫情。

為降低登革熱疫情流行風險，衛福部邀請環境部、中央各部會代表及各縣市政府防疫夥伴，召開行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議。

會中由衛福部報告重要蚊媒傳染病疫情現況與發展；環境部報告登革熱公共環境清理辦理情形；國家蚊媒傳染病防治研究中心，報告高風險地區病媒蚊密度監測情形外，也請南高屏3縣市說明轄內登革熱防治狀況及權管場域孳生源查核情形，及去年疫情期間發現並列管的重大高風險場域後續改善情形。

曾淑慧表示，目前已進入登革熱流行季節，且本週預估會下雨；降雨高溫、境外移入都不利於登革熱防治，中央及地方都要嚴陣以待，持續加強推動各項防治工作，落實環境管理及病媒蚊孳生源清除，共同降低蚊媒傳染病流行風險。（編輯：管中維）1130501