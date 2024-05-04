台南孳清病媒蚊總動員 黃偉哲巡查防治登革熱
2024/5/4 13:16
（中央社記者張榮祥台南4日電）梅雨季適合登革熱病媒蚊生長，台南市政府孳清總動員，台南市長黃偉哲今天率防疫團隊、志工巡查社區及住家周遭環境，呼籲把握雨後1週黃金孳清期，杜絕病媒蚊。
黃偉哲出席「雨後清潔日孳清總動員」記者會表示，東南亞及南美洲國家今年登革熱疫情相當嚴峻，而東南亞和台灣往來密切，加上最近連日降雨，成為病媒蚊孳生溫床，市民應把握雨後1週黃金孳清期。
黃偉哲呼籲清除積水容器，尤其建築物頂樓、天溝、排水溝及地下室等易積水區域，應儘速打掃清潔消毒。
南市府發布新聞稿表示，國際登革熱疫情持續上升，台南37個行政區3月誓師，動員志工配合防疫工作，登革熱防治中心近百名病媒蚊監測人員每天穿梭街道巷弄，巡查病媒蚊可能孳生溫床，降低疫情擴散風險。
南市府統計，截至4月底，防疫團隊共巡檢街道巷弄、空地、空屋、菜園、果園、屋頂、天溝、地下室、屋後溝、水溝、防火巷、鄰里公園和廟宇等5萬3671處，高風險病媒蚊調查4342處，清理3萬2378個積水容器。市府也啟動3級複查，確認孳清工作進度。（編輯：李明宗）1130504
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