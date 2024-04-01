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台南添境外移入登革熱 加強新營區緊急防治

2024/4/1 10:40（4/1 11:06 更新）
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台南市3月31日新增1例登革熱境外移入病例，市府衛生局完成緊急防治工作，並加強相關地點孳生源稽查清除。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月1日
台南市3月31日新增1例登革熱境外移入病例，市府衛生局完成緊急防治工作，並加強相關地點孳生源稽查清除。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市昨天新增1例登革熱境外移入病例，為3月20日自巴西入境50多歲女性，病毒血症可傳染期曾於新營區活動，市府已完成緊急防治工作，呼籲民眾加強警覺。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，此案例為台南市今年第4例境外移入病例，入境時尚未發病，3月27日出現發燒、頭痛、下痢等症狀，3月28日至新營區診所就醫，因未主動告知旅遊史，醫師未加做登革熱NS1快篩。

衛生局指出，病例因症狀持續，昨天至柳營區醫院求治，經醫師詢問旅遊史，進行登革熱NS1快篩檢驗為陽性，醫院通報經衛生局檢驗中心檢驗為PCR陽性，基因型第一型，現住院治療中。

衛生局指出，估算此病例病毒血症可傳染期為3月26日至今天，期間曾於新營區忠政里、新營區家樂福、新營區大公街黃昏市場等地點活動，登革熱防治中心昨天已針對病例住家及活動地進行孳生源清除及放置噴霧罐。

衛生局指出，市府已通知所有醫療院所，提醒醫師加強詢旅遊史、職業別、接觸史及群聚，另呼籲新營區忠政里民眾提高警覺，於4月27日前發現有登革熱疑似症狀時，儘速至醫療院所或衛生所進行登革熱NS1快篩，並配合登革熱防治工作，避免疫情於社區流行蔓延。（編輯：黃世雅）1130401

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