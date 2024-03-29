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防治登革熱 台南定點監測醫師計畫4/1啟動

2024/3/29 18:09
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市民國112年本土性登革熱疫情，今年3月6日解除，市府衛生局今天宣布「登革熱定點監測醫師計畫」4月1日啟動，目前已募集100家診所每週通報採檢，以追蹤發現隱藏病例。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，每年登革熱通報病例數得等到6月流行季才慢慢增加，台南市今年4月1日將啟動「登革熱定點監測醫師計畫」，透過台南市醫師公會及診所協會募集100家診所志願擔任前哨大軍。

衛生局表示，東南亞地區登革熱疫情嚴峻，南美洲巴西已逾188萬登革熱病例，國人出國旅遊、工作及返鄉探親，可能將病毒帶回社區，台南市長黃偉哲鼓勵醫界響應登革熱「早期偵測，主動發現」防疫目標。

台南市登革熱防治中心去年6月12日起監測本土性登革熱疫情，直到今年2月3日最後1例發病，再經過31天監測期滿，未再出現確診病例，視為脫離112年本土性登革熱流行區。疫情持續延燒近9個月、逾2萬1000人確診。（編輯：謝雅竹）1130329

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