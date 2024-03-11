更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 地方

黃偉哲帶頭誓師 台南防治登革熱嚴陣以待

2024/3/11 18:53（3/11 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府11日下午在永華市政中心舉辦登革熱防治誓師大會，市長黃偉哲（前排中）出席表示，今年初估降雨量不會太多，但仍須做好準備，只要積水容器沒有清理好，疫情就有可能隨時反撲。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月11日
台南市政府11日下午在永華市政中心舉辦登革熱防治誓師大會，市長黃偉哲（前排中）出席表示，今年初估降雨量不會太多，但仍須做好準備，只要積水容器沒有清理好，疫情就有可能隨時反撲。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府今天下午在永華市政中心舉辦登革熱防治誓師大會，並邀請相關單位代表與專家學者召開傳染病防治會議，台南市長黃偉哲期許落實各項防治工作，避免登革熱疫情反撲。

黃偉哲致詞表示，去年登革熱疫情凶猛殷鑑未遠，所幸有國軍支援及市府團隊動員，冷區人力投入熱區全力壓制，今年初估降雨量不會太多，但仍須做好準備，只要積水容器沒有清理好，疫情就有可能隨時反撲。

黃偉哲指出，由於東南亞地區登革熱疫情無間斷，國人出國旅遊、工作、返鄉探親，都有可能將登革熱病毒帶回社區，提醒民眾確保家中容器不積水，也期盼各單位提早做好準備，將去年出現的缺失或問題再次盤點檢討，讓民眾平安度過流行季。

台南市登革熱防治中心提供資料指出，將延續秉持「阻絕境外、全民參與、科學防疫」等三大策略，以及「移入防止、自覺通報、即時防治、社區動員、團隊資源、環境診斷、分級指揮、創新計畫、指標監測、科技輔助」等十大行動，面面俱到加強落實登革熱防治工作。（編輯：黃世雅）1130311

#登革熱
#黃偉哲
#台南市
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
逾2.1萬人確診 台南112年登革熱疫情解除
172.30.142.52