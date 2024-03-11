黃偉哲帶頭誓師 台南防治登革熱嚴陣以待

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府今天下午在永華市政中心舉辦登革熱防治誓師大會，並邀請相關單位代表與專家學者召開傳染病防治會議，台南市長黃偉哲期許落實各項防治工作，避免登革熱疫情反撲。

黃偉哲致詞表示，去年登革熱疫情凶猛殷鑑未遠，所幸有國軍支援及市府團隊動員，冷區人力投入熱區全力壓制，今年初估降雨量不會太多，但仍須做好準備，只要積水容器沒有清理好，疫情就有可能隨時反撲。

黃偉哲指出，由於東南亞地區登革熱疫情無間斷，國人出國旅遊、工作、返鄉探親，都有可能將登革熱病毒帶回社區，提醒民眾確保家中容器不積水，也期盼各單位提早做好準備，將去年出現的缺失或問題再次盤點檢討，讓民眾平安度過流行季。

台南市登革熱防治中心提供資料指出，將延續秉持「阻絕境外、全民參與、科學防疫」等三大策略，以及「移入防止、自覺通報、即時防治、社區動員、團隊資源、環境診斷、分級指揮、創新計畫、指標監測、科技輔助」等十大行動，面面俱到加強落實登革熱防治工作。（編輯：黃世雅）1130311