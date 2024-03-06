更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 生活

逾2.1萬人確診 台南112年登革熱疫情解除

2024/3/6 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市民國112年6月12日出現同年首例本土性登革熱病例，持續延燒近9個月、逾2萬1000人確診後，市府衛生局今天宣布疫情解除。

台南市衛生局今天指出，台南市登革熱防治中心去年6月12日起監測本土性登革熱疫情，直到今年2月3日最後1例發病，再經過31天監測期滿，未再出現確診病例，視為脫離112年本土性登革熱流行區。

衛生局告訴中央社記者，去年6月迄今近9個月來，台南市本土性登革熱確診2萬1532例，重症106人，死亡32人，較104年登革熱疫情低，當年確診2萬2760例，重症492人，死亡113人。

衛生局指出，今年截至3月5日，全國出現147例本土性登革熱病例，分別是高雄市118例，台南市19例，屏東縣9例，嘉義縣1例。另境外移入病例27例，其中馬來西亞12例，印尼8例，泰國4例，柬埔寨、越南、菲律賓各1例。

衛生局表示，台南今年出現3例境外移入病例，其中1人是台灣人，2人是馬來西亞人，3人全有馬來西亞旅遊史。（編輯：黃世雅）1130306

登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
巴西登革熱確診和疑似病例破百萬 214例死亡
172.30.142.235