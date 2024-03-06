逾2.1萬人確診 台南112年登革熱疫情解除

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市民國112年6月12日出現同年首例本土性登革熱病例，持續延燒近9個月、逾2萬1000人確診後，市府衛生局今天宣布疫情解除。

台南市衛生局今天指出，台南市登革熱防治中心去年6月12日起監測本土性登革熱疫情，直到今年2月3日最後1例發病，再經過31天監測期滿，未再出現確診病例，視為脫離112年本土性登革熱流行區。

衛生局告訴中央社記者，去年6月迄今近9個月來，台南市本土性登革熱確診2萬1532例，重症106人，死亡32人，較104年登革熱疫情低，當年確診2萬2760例，重症492人，死亡113人。

衛生局指出，今年截至3月5日，全國出現147例本土性登革熱病例，分別是高雄市118例，台南市19例，屏東縣9例，嘉義縣1例。另境外移入病例27例，其中馬來西亞12例，印尼8例，泰國4例，柬埔寨、越南、菲律賓各1例。

衛生局表示，台南今年出現3例境外移入病例，其中1人是台灣人，2人是馬來西亞人，3人全有馬來西亞旅遊史。（編輯：黃世雅）1130306