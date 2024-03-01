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巴西登革熱確診和疑似病例破百萬 214例死亡

2024/3/1 08:49（3/1 09:26 更新）
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圖為巴西衛生人員在巴西利亞一處住宅區裡噴藥滅蚊。（路透社）
圖為巴西衛生人員在巴西利亞一處住宅區裡噴藥滅蚊。（路透社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）根據巴西衛生部今天公布數據，巴西在今年前8週已通報101萬7278例登革熱確診和疑似病例，並已確認214例死亡；去年同期確診和疑似感染病例為20萬7475例。

今年至今，巴西已確認214例登革熱死亡病例，另有687例疑似感染登革熱死亡。2023年第1週至第8週有149人死亡。

巴西免疫學會（SBIm）副主席克福里（Renato Kfouri）指出，今年增加非常多登革熱病例，且持續上升，引起關注，「自今年初以來，登革熱流行曲線即快速上升，預計今年有關該疾病的數據都將破歷史紀錄」。

隨著登革熱病例增加，巴西阿克里（Acre）、戈亞斯（Goiás）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、里約熱內盧和盛卡塔里納（Santa Catarina）6州，以及巴西利亞聯邦特區宣布進入公共衛生緊急狀態。

為遏制登革熱傳播，巴西衛生部將在3月2日實施全國動員抗登革熱日。

巴西衛生部長特林達德（Nísia Trindade）表示，登革熱只有在病媒蚊埃及斑蚊存在時才會發生，因此，需要消滅病媒蚊孳生源，「這場鬥爭取決於個人、整個社會、政府和衛生專業人員」。

巴西衛生部指出，大約75%的病媒蚊孳生源在家中，例如花盆和盤子、可回收的瓶子、冰箱的解凍容器、一般飲水機和建築倉庫的材料等。

世界衛生組織（WHO）和泛美衛生組織（PAHO）顧問、負責制定蟲媒病毒預防和控制戰略指南的巴西傳染病專家魯茲（Kleber Luz）表示，需要對民眾進行教育宣導，讓他們瞭解登革熱是一種嚴重疾病，必須控制孳生源。另一方面，公共單位需要提供分發殺幼蟲劑、煙熏蟲劑等。

魯茲指出，登革熱可能殺死任何年齡和平時身體健康的人，因此當出現任何症狀時應立即求醫診療，採取感染控制措施。（編輯：陳惠珍）1130301

#巴西
#登革熱
#巴西衛生部長
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