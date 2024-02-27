熱浪大雨登革熱肆虐 秘魯宣布進入衛生緊急狀態

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（中央社秘魯首都利馬26日綜合外電報導）由於熱浪和大雨導致秘魯登革熱病例激增，當局今天宣布全國大部分地區進入衛生緊急狀態。

路透社報導，秘魯衛生部長瓦斯蓋茲（Cesar Vasquez）今天表示，今年截至目前為止，秘魯因登革熱死亡的人數已上升至32人。

瓦斯蓋茲說，今年前8週登革熱病例總數從前7週的2萬4981例攀升至3萬1300例。

瓦斯蓋茲告訴記者，秘魯內閣今天批准宣布進入衛生緊急狀態的動議；數小時前，他稱登革熱疫情爆發「迫在眉睫」。

瓦斯蓋茲稍早在接受當地廣播電台RPP採訪時表示，秘魯共25個行政區中的20個將因登革熱疫情宣布進入衛生緊急狀態，此舉可為受影響區域的醫療人員增加抗疫資源。

登革熱主要透過受感染的蚊子叮咬傳播，引起發燒、噁心、嘔吐、疲勞和身體疼痛等症狀。

目前為止，秘魯發現的大多數病例都在北部，當地的醫院已經人滿為患。

瓦斯蓋茲說，秘魯慣常的登革熱應對措施已被氣候等因素「超越」，「天氣為蚊子創造了完美的繁殖地，使牠們能夠更快地繁殖，並成為更頻繁的疾病傳播媒介」。

根據官方數據，去年秘魯有428人死於登革熱，感染人數為26萬9216人。

自2023年以來，由於聖嬰現象（El Nino）導致秘魯沿岸海水變暖，這個安地斯山脈國家面臨著高溫與大雨。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130227