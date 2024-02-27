更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 國際

熱浪大雨登革熱肆虐 秘魯宣布進入衛生緊急狀態

2024/2/27 12:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社秘魯首都利馬26日綜合外電報導）由於熱浪和大雨導致秘魯登革熱病例激增，當局今天宣布全國大部分地區進入衛生緊急狀態。

路透社報導，秘魯衛生部長瓦斯蓋茲（Cesar Vasquez）今天表示，今年截至目前為止，秘魯因登革熱死亡的人數已上升至32人。

瓦斯蓋茲說，今年前8週登革熱病例總數從前7週的2萬4981例攀升至3萬1300例。

瓦斯蓋茲告訴記者，秘魯內閣今天批准宣布進入衛生緊急狀態的動議；數小時前，他稱登革熱疫情爆發「迫在眉睫」。

瓦斯蓋茲稍早在接受當地廣播電台RPP採訪時表示，秘魯共25個行政區中的20個將因登革熱疫情宣布進入衛生緊急狀態，此舉可為受影響區域的醫療人員增加抗疫資源。

登革熱主要透過受感染的蚊子叮咬傳播，引起發燒、噁心、嘔吐、疲勞和身體疼痛等症狀。

目前為止，秘魯發現的大多數病例都在北部，當地的醫院已經人滿為患。

瓦斯蓋茲說，秘魯慣常的登革熱應對措施已被氣候等因素「超越」，「天氣為蚊子創造了完美的繁殖地，使牠們能夠更快地繁殖，並成為更頻繁的疾病傳播媒介」。

根據官方數據，去年秘魯有428人死於登革熱，感染人數為26萬9216人。

自2023年以來，由於聖嬰現象（El Nino）導致秘魯沿岸海水變暖，這個安地斯山脈國家面臨著高溫與大雨。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130227

#秘魯
#登革熱
#路透社
#瓦斯蓋茲
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈 協助防治登革熱
172.30.142.11